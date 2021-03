Huawei România lansează campania PASSION WORKS BETTER AT HUAWEI și anunță peste 200 de posturi disponibile în 2021

Huawei România pune la dispoziție peste 200 de locuri de muncă în 2021 pentru diferite posturi IT&C în sediul său și în centrele de servicii din România, din care aproximativ 20% vor fi alocate noii generații de absolvenți în domeniu.

Până în prezent, Huawei România a reușit să creeze un ecosistem de specialiști, sprijinind ingineri și tehnicieni într-un proces continuu de dezvoltare profesională și oferind locuri de muncă competitive. Huawei România consideră dezvoltarea echipelor sale locale ca fiind unul dintre pilonii principali în susținerea economiei naționale. În 2020, compania a fost recunoscută oficial ca Top Employer Regional din Europa de către Top Employer Institute.

În prezent, Huawei are peste 2.300 de angajați în biroul central și în cele 8 centre de servicii înființate pe parcursul celor 18 ani de activitate în România. În mod indirect, compania a creat peste 4100 de locuri de muncă în propriul lanț de aprovizionare.

Pentru a spune povestea oamenilor Huawei din România, compania lansează astăzi campania PASSION WORKS BETTER AT HUAWEI, în cadrul căreia 10 angajați ai filialei locale vorbesc despre viața și pasiunile lor. PASSION WORKS BETTER AT HUAWEI prezintă oamenii companiei așa cum sunt ei - autentici, cu idei grozave și pasionați de viața lor atât la birou, cât și în afara acestuia. Campania poate fi urmărită pe pagina de Facebook Huawei România și pe canalul YouTube Huawei România.

“În calitate de companie de top în industria IT&C, Huawei se angajează să ofere un mediu prietenos, dar bazat pe performanță, pentru talentele de pe piața românească, sprijinind procesele de învățare și creștere în cadrul companiei. Huawei este mai mult decât o companie care lucrează cu tehnologie, numere și științe exacte. Este un loc pentru oameni pasionați atât de munca lor, cât și de viața lor de după muncă și care știu să găsească echilibrul dintre acestea. Campania PASSION WORKS BETTER AT HUAWEI, pe care o lansăm astăzi, este despre oamenii noștri, despre pasiunile și ideile lor, despre oamenii Huawei. Le mulțumim celor 10 colegi care sunt protagoniștii campaniei pentru sinceritate, deschidere și dorința lor de a arăta lumii fața mai puțin cunoscută a companiei noastre”, spune Veronica Cristea Nanu, Senior HR Manager la Huawei România.

Pe lângă crearea de joburi competitive, Huawei se implică în educația tinerilor care urmăresc o carieră în domeniu prin programe de pregătire şi de internship. Din acest punct de vedere, în 2021 compania va deschide peste 300 de posturi de internship pentru studenți.

“Ne dorim ca studenții să îşi contruiască o bază solidă în lucrul cu noile tehnologii şi să aibă acces la inovaţiile din domeniu. Credem că evoluţia generaţiilor tinere este esenţială pentru dezvoltarea României şi pentru crearea unui mediu economic productiv și, din acest motiv, ne dorim să susţinem cât mai multe tinere talente din ţară”, spune George Zhang, CEO Huawei România.

Pe lângă programele anuale de internship, Huawei le oferă studenților din România posibilitatea de a accesa programe educaționale ca Seeds for the Future și ICT Academy.

Huawei este un important furnizor global de infrastructură de tehnologie a informațiilor și comunicațiilor (TIC) și dispozitive inteligente. Cu soluții integrate pe patru domenii cheie - rețele de telecomunicații, IT, dispozitive inteligente și servicii cloud - ne-am angajat să aducem tehnologia digitală fiecărei persoane, case și organizații pentru o lume inteligentă, complet conectată. Portofoliul complet de produse, soluții și servicii Huawei este competitiv și sigur. Prin colaborarea deschisă cu partenerii ecosistemului, creăm o valoare de durată pentru clienții noștri, facem eforturi pentru a oferi posibilități oamenilor, pentru a îmbogăți viața de acasă și pentru a inspira inovație în organizațiile de toate formele și dimensiunile. La Huawei, inovația se concentrează pe nevoile clienților. Investim masiv în cercetarea de bază, concentrându-ne pe descoperiri tehnologice care conduc lumea înainte. Avem 194.000 de angajați și operăm în peste 170 de țări și regiuni. Fondată în 1987, Huawei este o companie privată deținută integral de angajații săi. Pentru mai multe informații, vizitați Huawei online pe www.huawei.com sau urmăriți-ne pe:

