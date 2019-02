Ieșirea lui Băsescu, taxată dur de vicepreședintele PE: 'Cam câți și-or fi luat doctoratul prin plagierea lucrărilor în timpul celor două mandate ale lui'

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, miercuri pe Facebook, că „doctorii” care au plagiat pentru a obține bani și posturi, „trebuie raşi, tunşi şi frizaţi din funcţii administrative şi politice”. Vicepreședintele Parlamentului European Ioan Mircea Pașcu „taxează” ieșirea fostului președinte, întrebându-se retoric „cam câți și-or fi luat doctoratul prin plagierea lucrărilor în timpul celor două mandate ale lui Băsescu, fără ca „marele cârmaci” să fi suflat vreun cuvințel?”

„Basescu, aflat in “revenire de forma ... politica” (sa fi fost “silenzio ... politica” convenita la iesirea din functie in 2014 valabila doar pe durata unui singur mandat?), ataca un subiect ... intelectual, in care este, de asemenea, ”specialist”: doctoratele!?

“Trebuie început cu cei care au doctorate plagiate pentru simplul motiv că alături de îndrumătorii lor de doctorat toţi sunt impostori. Ei au furat pentru a obţine onorabilitate, funcţii şi bani .

Ei trebuie raşi, tunşi şi frizaţi din funcţii administrative şi politice alături de îndrumătorii lor de doctorat care sunt părtaşi la furt intelectual .”

Cu toata dragostea: impresia mea este ca formula corecta ar fi “rasi, tunsi si frezati”, nu “rasi, tunsi si ... frizati”.

Pentru ca a “freza” inseamna, cred, sa faci freza cuiva, iar a “friza” te duce cu gandul, mai degraba, la a pune o bautura la rece ...

Deh, gura pacatosului ....

PS: Ma intreb, asa, ca un cetatean nedumerit: cam cati si-or fi luat doctoratul prin plagierea lucrarilor in timpul celor doua mandate ale lui Basescu, fara ca “marele carmaci” sa fi suflat vreun cuvintel?”, scrie Pașcu pe Facebook.