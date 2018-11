Ilan Laufer îşi face public certificatul de naştere şi spune că a avut o reacţie la cald, bazată pe o puternică încărcătură emoţională

Ilan Laufer îşi face public certificatul de naştere, după ce s-a vehiculat că s-ar fi născut în Israel, şi nu în România, cum afirmase, şi spune că, după refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a-l numi ministru, a avut o reacţie la cald, bazată pe o puternică încărcătură emoţională.

”Având în vedere acuzaţiile eronate referitoare la faptul că nu am fost născut în România, ţin să precizez următoarele: sunt născut în Romania, sunt român şi simt româneşte. Fac parte dintr-o etnie cu o profundă conştientizare şi încărcătură istorică, evreii fiind un popor care a fost sensibilizat de-a lungul timpului din cauza suferinţelor îndurate. Înţeleg şi respect regulile statutare ale organizaţiilor evreieşti şi îmi aleg astăzi cuvintele cu prudenţă”, a scris Laufer, publicându-şi certificatul de naştere.

”Totodată, din cauza nejustificării refuzului - conform Constitutiei, a domnului Presedinte, de a fi parte din Guvernul Romaniei, am avut o reacţie la cald, bazată pe o puternică încărcătură emoţională. Nu mi-am dorit şi nu îmi doresc să amestec trăirile personale în viaţa politică. Consider că, la nivel personal, am dreptul să fiu subiectiv, atunci când mă simt discriminat”, mai afirmă Laufer.

Ilan Laufer spune că rămâne implicat în proiectele menite să încurajeze dezvoltarea antreprenorilor şi a companiilor cu capital românesc, inclusiv internaţionalizarea acestora, atât în Europa, cât şi în Statele Unite ale Americii.

Ilan Laufer a declarat, marţi seara, la sediul PSD, că preşedintele Klaus Iohannis a respins numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării din antisemitism, el acuzându-l pe şeful statului că acesta este un gest dintr-un lung şir de acţiuni antisemite.

Preşedintele Klaus Iohannis condamnă ferm folosirea unor teme deosebit de sensibile în scop politic şi consideră că referinţele la antisemitism şi nazism în disputa politică sunt iresponsabile şi denotă grave carenţe de educaţie, cultură, diplomaţie şi istorie, referindu-se la acuzaţiile lui Ilan Laufer, a cărui nominalizare în Guvern a respins-o.

"Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, condamnă ferm folosirea unor teme deosebit de sensibile în scop politic. Referinţele la antisemitism şi nazism în disputa politică sunt iresponsabile şi denotă grave carenţe de educaţie, cultură, diplomaţie şi istorie. Relativizarea antisemitismului reprezintă o acţiune periculoasă care poate genera manifestări antisemite şi discriminatorii şi poate incita la ură. Însuşindu-şi cu bună ştiinţă un text cu acuzaţii ridicole lipsite de orice fundament real, Ilan Laufer a picat testul maturităţii, preferând să joace rolul de portavoce a propagandei toxice pesediste. Personajele care proferează asemenea acuzaţii scandaloase se descalifică automat şi nu pot ocupa sub nicio formă înalte demnităţi în statul român", se arăta într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele consideră că aceste declaraţii reprezintă un nou exemplu din retorica nocivă îndelungată a Partidului Social Democrat, care alimentează în mod constant discursul urii şi tendinţele xenofobe. Este inadmisibil ca memoria Holocaustului să fie întinată cu astfel de atacuri, care servesc unor interese meschine şi sunt de natură a afecta pacea socială.

Directorul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, Alexandru Florian, consideră că declaraţia lui Ilan Laufer, care l-a acuzat pe şeful statului de antisemitism, este emoţională, cu mult iz politic şi atâta tot, iar atitudinea preşedintelui Klaus Iohannis în privinţa Holocaustului a fost recunoscută inclusiv printr-o distincţie acordată de American Jewish Committee.

La rândul său, deputatul Silviu Vexler, ales din partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, a spus că termenul "antisemitism" este unul dureros şi dacă trebuie fundamente clare pentru a fi folosit. "Este grav şi periculos când arunci agresiv, în public, cuvinte pe care nu le înţelegi cu adevărat (...) Memoria victimelor Holocaustului şi drama Holocaustului în sine, cu tot ceea ce a însemnat ea, acuzaţiile de antisemitism fără o bază fundamentată, nu au ce căuta, în nicio formă, într-un conflict politic, pentru absolut niciun motiv.", a afirmat el.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic respinge cu fermitate acuzaţiile de antisemitism la adresa preşedintelui Klaus Iohannis, arătând că acesta a dovedit, de-a lungul timpului, "o înţelegere deosebită atât pentru tragedia Holocaustului, la originea căruia a fost antisemitismul, în formele sale cele mai feroce, cât şi pentru suferinţele supravieţuitorilor Holocaustului".

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, după şedinţa CEx, că declaraţiile lui Ilan Laufer au fost ”mult prea avântate”, dar nu reprezintă poziţia PSD şi că nimeni nu va mai face declaraţii din sala de conferinţe a partidului fără o aprobare.