Ile (FIHR):Cea mai mare frustrare şi dezamăgire a industriei turismului este că statul nu-şi respectă promisiunile

Cea mai mare frustrare şi dezamăgire vine din faptul că partenerul de dialog numit stat nu-şi respectă promisiunile, de a închide restanţele pe TVA, pe concedii medicale şi care plăteşte la un termen foarte mare obligaţiile de susţinere a forţei de muncă, a susţinut, luni, Călin Ile, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR) şi purtător de cuvânt al Alianţei pentru Turism (APT), într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

"Ne simţim dezamăgiţi, frustraţi şi obosiţi după un an de zile în care am bătut cărările spre instituţiile publice. Cea mai mare frustrare şi dezamăgire vine din faptul că partenerul acesta de dialog, numit stat, nu-şi respectă promisiunile. Noi suntem construiţi de un parteneriat în care un lucru asumat se respectă, altfel nu poţi să mergi mai departe. Cum am putea merge noi mai departe ca industrie cu un partener numit stat care nu-şi respectă obligaţiile de a închide restanţele pe TVA, pe concedii medicale, care nu-şi achită promisiunile de a susţine industria prin măsuri de ajutor, care plăteşte la un termen foarte mare obligaţiile de susţinere a forţei de muncă? Evident că aceste neonorări de obligaţii ne-au creat frustrări şi ne-au obosit şi ne-au făcut să venim des către dvs. (presa - n. r.) să vă stricăm timpul. În loc să pomeniţi de victoria Simonei (Halep - n. r.) de astăzi (primul tur la Australian Open - n. r.), scrieţi din nou de noi, de turism şi cred că v-aţi săturat într-un an de zile în care v-am chemat la atâtea întâlniri, dar nu o facem de plăcere, ci pentru că suntem chiar pe buza prăpastiei", a atenţionat Ile.

Preşedintele FIHR a subliniat, totodată, că patronatele din turism încă nu ştiu care este partenerul de dialog din cadrul noului Minister al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, pentru că forma de organizare a acestuia "este foarte ambiguă".

"De o lună şi jumătate de când există un nou Minister al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nu am găsit partenerii de dialog. Noi nu ştim exact care este partenerul nostru de dialog pentru că forma de organizare este foarte ambiguă. Ca parteneri de dialog am fost la discuţii, dar opinia patronatelor nu a contat. Soluţiile de ieşire ar trebui să vină din acest dialog şi una ar fi PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - n. r.), unde turismul, din păcate, nu este la locul potrivit. Mă uitam zilele trecut la PNRR-ul propus de Spania şi care prevede 17,1 miliarde de euro din 140 de miliarde de euro pentru IMM-uri şi turism şi imaginea Spaniei. Adică 12,5% pe o linie dedicată. Noi nu avem aşa ceva. Sper să putem contribui, să fim ascultaţi, încât să punem astfel de amendamente. Un alt plan pentru restartul turismului este viteza noastră de reacţie privind restricţiile în turism, inclusiv la restricţiile de intrare în ţară. Suntem una dintre puţinele ţări care cere carantină 14 zile. Marea majoritate a ţărilor din Europa permit călătoria cu un test PCR valid în ultimele 72 de ore sau cu vaccinare. Dacă nu ai una din aceste două forme, abia atunci te introduc în carantină. Noi suntem un pic mai catolici decât Papa şi punem direct carantină. Acum am introdus şi noi regula cu vaccinul, dar nu cu testul PCR", a susţinut reprezentantul APT şi FIHR.

Grupul de Lucru pentru Turism din cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR) şi Alianţa pentru Turism (APT) a organizat, luni, o conferinţă de presă legată de modul în care pandemia de COVID-19 a afectat turismul românesc.