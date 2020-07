IMAGINI FABULOASE - Jucătorul care a reușit să SPARGĂ Cupa Rusiei

Formaţia Zenit Sankt Petersburg a câştigat Cupa Rusiei, învingând, sâmbătă, în finala disputată la Ekaterinburg, echipa Khimki, scor 1-0, potrivit news.ro.

Golul a fost marcat de Dziuba, în minutul 84, din penalti.

Imediat după decernarea trofeului, căpitanul echipei Zenit, sârbul Branislav Ivanovici, a scăpta trofeul şi capacul s-a spart.

Zenit a câştigat în acest seazon şi campionatul Rusiei, reuşind pentru a doua oară în istorie eventul, după ediţai 2009/2010. Echipa din Sankt Petersburg a mai obţinut cupa naţională în 1944, 1999, 2010 şi 2016

Zenit have actually broken the Russian Cup pic.twitter.com/QSBVU0hiC0