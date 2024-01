Imagini șocante! Un avion se loveşte de un stâlp electric şi se prăbuşeşte, în Chile / Video

Un bombardier cu apă s-a prăbuşit în oraşul Talca, în centrul Chile, după ce s-a lovit de un stâlp electric, în timp ce lupta împotriva unui incendiu de pădure, denumit San Juan, în apropiere de localitatea Panguilemo, anunţă autorităţile.

În imagini impresionante care surprind prăbuşirea apare un avion de tip Thrush care survolează marginea Drumului 5 şi lansează apă.

Aeronava, aparţinând companiei Air Andes, se loveşte apoi de un stâlp electric şi începe să se învârtească, ia foc rapid şi se prăbuşeşte câţiva metri mai departe, peste un camion şi o maşină.

Cel puţin patru persoane au fost rănite.

Pilotul avea ”o mare experienţă în lupta aeriană împotriva incendiilor de pădure”, anunţă protecţia civilă chiliană a pădurilor.

O anchetă a fost deschisă în vederea stabilirii cauzelor acestui accident.

