'Împunge' în alegeri - 'Bivolul' din asaltul asupra Capitoliului vrea să fie ales în Congres / Video

Una dintre cele mai emblematice figuri din timpul asaltului asupra Congresului american de la 6 ianuarie 2021, uşor de recunoscut după tatuajele sale şi o pereche de coarne de bivol pe care le purta pe cap, se gândeşte acum să depună jurământul de învestitură în instituţia pe care a atacat-o: Jacob Chansley şi-a anunţat intenţia de a candida pentru Congres, potrivit unor documente oficiale, relatează AFP.

Jacob Chansley, membru QAnon, râvneşte la un loc pentru a reprezenta Arizona în Congres. Tânărul în vârstă de 30 de ani, devenit celebru în întreaga lume datorită ţinutei sale din ziua care a zguduit democraţia americană, candidează pentru a reprezenta Arizona în Congres din partea Partidului Libertarienilor, potrivit unui document oficial al statului datat joi, 9 noiembrie.

Înarmat cu o suliţă şi fără cămaşă, acest autoproclamat "şaman" şi adept al teoriilor conspiraţioniste din nebuloasa mişcare QAnon, a participat la asaltul asupra Congresului în 6 ianuarie 2021 alături de mai mulţi susţinători ai lui Donald Trump pentru a-i împiedica pe aleşi să valideze victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidenţiale. El a intrat în sala Senatului, s-a aşezat pe scaunul rezervat vicepreşedintelui Mike Pence şi a lăsat un bilet pe care scria: "Este doar o chestiune de timp, dreptatea se apropie".

Bărbatul originar din Phoenix, Arizona, a fost arestat la câteva zile după evenimente şi a pledat vinovat, în septembrie 2021, pentru obstrucţionarea unei proceduri oficiale. El a avut de ispăşit o pedeapsă cu închisoarea până în martie 2023.

În total, 1.100 de persoane au fost inculpate pentru diferite capete de acuzare în urma implicării lor în atacul mortal de la Capitoliu, potrivit cifrelor Departamentului de Justiţie.

Fostul preşedinte Donald Trump, în prezent candidat la alegerile prezidenţiale din 2024, nu şi-a recunoscut niciodată înfrângerea în alegerile din 2020, denunţând fără dovezi fraude electorale masive, care au fost negate chiar de propria sa administraţie. Trump însuşi a fost pus sub acuzare pentru fapte din timpul alegerilor prezidenţiale din 2020, dar a pledat nevinovat.

