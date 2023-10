În Bagladesh se desfăşoară o grevă naţională, în urma solicitării opoziţiei

Securitatea a fost sporită în capitala Dhaka.

Capitala a fost martorul luptelor dintre susţinătorii opoziţiei şi forţele de securitate.

Demonstraţia de sâmbătă a fost solicitată de Partidul Naţionalist din Bangladesh, care doreşte demisia premierului Sheikh Hasina, pentru a permite un vot liber şi corect în ianuarie, cu un guvern neutru.

Opoziţia a acuzat Poliţia şi pe susţinătorii premierului că le-au atacat în mod deliberat participanţii la o demonstarţie paşnică, acuzaţie respinsă de autorităţi.

This clip shows police has exercised restrain but BNP goons chased one of the member on duty and beaten him severely n left him unconscious. Incident happened in front of the largest police barrack in Dhaka, Rajarbag police line. It should not be too difficult to identify the… pic.twitter.com/DjxvF25P3o