În Turcia, medici sirieni acordă ajutor compatrioţilor refugiaţi

Turcia găzduieşte în prezent peste 3,5 milioane de refugiaţi sirieni, din care mai puţin de 10% trăiesc în centre pentru refugiaţi, relatează joi AFP, conform agerpres.ro.

Guvernul turc a adoptat o 'legislaţie extrem de progresistă pentru refugiaţi', a afirmat Felix Leger, responsabil pentru sănătate în Turcia al ECHO, serviciul de ajutor umanitar al Comisiei Europene, care finanţează parţial cursuri de pregătire pentru refugiaţi.'Un refugiat înregistrat are aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte accesul la sănătate şi educaţie cu un cetăţean turc', a explicat el.Dar barierele lingvistice şi culturale rămân un obstacol major în calea accesului la îngrijiri, iar această idee arată că în rândul refugiaţilor 'există asistente medicale şi medici care pot avea un rol', a menţionat Felix Léger.Pregătirea, lansată din ianuarie 2017 în şapte centre, este relativ rapidă: o săptămână de cursuri teoretice, apoi şase săptămâni de cursuri practice în timpul cărora medicii şi asistenţii sirieni lucrează alături de colegii lor turci în timpul consultaţiilor.Obiectivul cursurilor este certificarea abilităţilor acestor profesionişti care au ajuns adesea în Turcia fără diplomele obţinute. Apoi ei pot practica numai într-unul dintre cele 99 de centre de îngrijire a migranţilor din ţară. Până în prezent, au fost recrutaţi peste 800 de medici.Medicul Nidal Arap, care a sosit din Alep în 2012, lucrează din iunie 2017 în centrul medical pentru migranţi din Ankara, unde ajung în fiecare zi aproximativ 600 de pacienţi.'Din moment ce pacienţii nu vorbeau limba turcă, (...) ei nu puteau explica doctorului ce aveau, ce voiau. Acum ei pot veni aici, să primească tratament şi să se adreseze în limba lor ', a explicat el. În acest centru de sănătate, opt dintre cei zece medici şi zece din cele 13 asistente medicale sunt cetăţeni sirieni.Medicii sirieni ajută de asemenea şi la campaniile de vaccinare a copiilor organizate de Ministerul Sănătăţii şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.'Aceste campanii s-au confruntat în trecut cu probleme de încredere între echipele medicale şi populaţia vizată, oameni simpli care provin din zonele afectate de conflicte şi care se tem', a explicat dr. Mohammad Khattab, de asemenea originar din Alep şi care a sosit în Turcia la sfârşitul anului 2015.'Prezenţa medicilor şi a asistentelor siriene alături de confraţii noştri turci a contribuit în mare măsură la succesul acestor campanii' din uşă în uşă, a spus el.'Pentru că nu este uşor să construim încrederea între comunitate şi noi, avem mediatoare pentru sănătate care constituie o punte de legătură ', a declarat de asemenea Duygu Arig, director regional al programelor umanitare pentru Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA).Aceşti mediatori selectaţi din rândul beneficiarilor centrului de sănătate urmează o instruire intensivă de cinci zile asigurată de UNFPA. Centrul din Ankara are cinci femei mediator.Una dintre acestea, mama a patru copii din Alep, recrutată în iulie anul trecut, a spus că uneori femeile pe care le abordează încep să plângă imediat ce li se adresează un cuvânt.'Au încredere în noi şi cooperează pentru că avem aceeaşi experienţă, am trecut prin aceeaşi tragedie', a explicat ea.