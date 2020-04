Încă un politician a fost depistat cu coronavirus: Este internat în spital, alături de soţia sa, cumnata şi mama sa

Primarul comunei Sacoşu Turcesc din judeţul Timiş, Gabriel Koller, a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timisoara, după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus, la fel şi soţia sa, cumnata şi mama edilului.

O parte din familia primarului comunei Sacoşu Turcesc din judeţul Timiş a fost depistată cu coronavirus, după ce două angajate din primărie au fost şi ele infectate în urmă cu câteva zile. Atunci imediat s-a luat măsura închiderii primăriei şi izolarea la domiciliu a tuturor angajaţilor. De asemenea, s-au luat măsuri de restricţionare a circulaţiei rutiere în localitate, iar Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a solicitat intrarea în carantină a localităţii, lucru care nu s-a întâmplat deocamdată, potrivit News.ro.

"Eu, soţia, mama şi cumnata suntem pozitivi, restul familiei sunt negativi. De astăzi suntem internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara. Eu am avut tangenţă cu cele două angajate din primărie care au fost primele depistate. Din fericire, nu am febră, dureri, nimic. Toţi suntem bine, am emoţii pentru mama care are 71 de ani. Deocamdată ea este bine, doar cu moralul la pământ pentru că mai are şi alte boli cronice. Acum 10 minute ne-am internat, dar trecem şi peste asta. Când eram tânăr am făcut fotbal, aşa că mă gândesc că sunt într-un canonament", a declarat primarul Gabriel Koller, pentru News.ro.

Primarul de la Sacoşu Turcesc a spus că până acum sunt aproximativ 14 cazuri confirmate în comună, toate cu legături de familie sau prietenie.

Koller este optimist şi spune că dacă testele ies bine, primele cazuri de la Sacoşu Turcesc vor fi externate zilele acestea din spital, astfel că şi el speră ca în cel mult o săptămână să fie externat, împreună cu familia sa.