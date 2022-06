Incendiu puternic la o rafinărie din Rusia, aproape de granița cu Ucraina: mai multe drone au zburat în zonă/ VIDEO

Un incendiu a mistuit miercuri o parte din rafinăria rusă Novoshakhtinsk, la doar 8 kilometri de granița cu Ucraina, după ce drone au fost observate zburând deasupra uzinei petroliere, scrie Reuters.

Imaginile de pe rețelele de socializare au arătat o dronă care zbura spre rafinărie înainte ca o minge mare de flăcări și fum negru să urce pe cerul de vară, informează News.ro.

TASS a citat o sursă neidentificată din cadrul autorităților locale care a declarat că una dintre drone s-a prăbușit într-o unitate de transfer de căldură de la rafinărie.

Reuters nu a reușit să verifice în mod independent rapoartele sau videoclipurile de pe rețelele de socializare. Purtătorii de cuvânt ai uzinei nu au putut fi contactați pentru comentarii imediate.

Serviciul local de urgență a declarat că incendiul a fost stins, a relatat agenția de știri Interfax.

Nimeni nu a fost rănit la rafinăria care are o capacitate anuală de până la 7,5 milioane de tone, a precizat serviciul de urgență.

Uzina este una dintre puținele construite în Rusia în ultimele decenii. A început să funcționeze în 2009.

Rusia investighează cauza unui incendiu de proporții care a izbucnit la o instalație de depozitare a petrolului din orașul Briansk, la 154 km nord-est de granița cu Ucraina, la sfârșitul lunii aprilie.

The Russian Emergencies Ministry reports that the fire at the Novoshakhtinsk refinery in the Rostov region, which arose as a result of a drone hitting it, has been localized. The Novoshakhtinsky Oil Refinery is located 10 kilometers from the border. #RussianUkraineWar pic.twitter.com/RxHczp7Coi