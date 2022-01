VIDEO Început de an SÂNGEROS: ZECI de morți și răniți, după ce un SCANDAL într-un sanctuar din India

Cel puțin 12 persoane au murit și 15 au fost rănite, sâmbătă, în urma unei busculade în sanctuarul Mata Vaishno Devi. Busculada s-a creat la sanctuarul Mata Vaishno Devi din Katra, regiunea indiană Kashmir, au anunțat autoritățile. „Doisprezece pelerini și-au pierdut viața și 15 pelerini au fost răniți în incident", au spus autoritățile.

Incidentul a avut loc în jurul orei 2.45 și, conform primelor informații, a izbucnit de la o ceartă între pelerini, care a dus la busculadă. Opt dintre cele 12 persoane ucise în incident au fost identificate, având vârste cuprinse între 24 și 38 de ani, conform India Today. Mata Vaishno Devi este un lăcaş de cult aglomerat, situat în nordul Indiei. Zeci de mii de oameni se roagă acolo zilnic.

