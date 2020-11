Indonezia propune spre nominalizare la categoria lungmetraj internaţional un film horror

Filmul horror „Impetigore”, regizat de Joko Anwar, este propunerea Indoneziei pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021, potrivit news.ro.

După ce comitetul de selecţie indonezian a făcut anunţul, regizorul a scris pe Twitter: „Sper că acest film va fi o bună reprezentare şi va stimula interesul publicului internaţional pentru filmele indoneziene”.

Lungmetrajul, care a avut premiera în ianuarie la festivalul Sundance, spune povestea a două femei care revin în satul natal după ce nu reuşesc la oraş. Aşteptând să primească o moştenire, ele se confruntă cu numeroase evenimente stranii.

Distribuţia este alcătuită din Marissa Anita, Tara Basro, Christine Hakim şi Asmara Abigail, desemnată anul trecut „Asian Star Up Next” de Variety la International Film Festival and Awards Macao.

Deşi „Impetigore” este un film horror, regizorul art house Garin Nugroho, şeful comitetului de selecţie, a lăudat producţia pentru „background-ul cultural privind misticismul în Indonezia”, acesta fiind în viziunea lui cel mai puternic element al filmului.

Ţara vecină Malaysia a selectat de asemenea un film horror, „Soul/ Roh”, pentru nominalizare.

„Impetigore” a primit recent 17 nominalizări la Indonesian Film Festival (FFI).

Între ţările care şi-au anunţat propunerile se numără Lesotho („This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”), Iran („Sun Children”), Spania („La trinchera infinita”), Malaysia („Soul”), Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15 martie.