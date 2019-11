Inedit! Un fan 'Star Wars' pe moarte va putea vedea în avanpremieră cel mai nou film al seriei

Un fan al francizei "Star Wars" care este pe moarte va putea să vadă în avanpremieră cel mai nou film din serie, "Star Wars: The Rise of Skywalker", alături de fiul său cel mic, transmite CNN.

Clinica Rowan din Marea Britanie a făcut un apel pe platforma de micro-blogging Twitter pentru unii dintre pacienţii aflaţi în grija medicilor, spunând că "timpul nu este de partea lor", având în vedere că noul film din seria "Star Wars" este programat să apară la mijlocul lunii decembrie.

Apelul a fost de succes pe reţeaua de socializare, primind like-uri şi reacţii inclusiv de la legendarul Mark Hamill, actorul care îl joacă pe Luke Skywalker, scrie CNN.

Bob Iger, directorul executiv al Disney, a scris, joi, pe Twitter că faimoasa companie va permite unui pacient să vadă în avanpremieră filmul.

"De Ziua Recunoştinţei, noi, cei de la Disney, suntem recunoscători pentru faptul că putem împărtăşi #TheRiseOfSkywalker cu un pacient de la clinica Rowan. Forţa fie cu voi şi cu noi toţi", se arată în acel mesaj.

Într-un comunicat al instituţiei medicale, Lisa Davies, reprezentantul care a lansat apelul pe Twitter, a declarat că a rămas "total fără cuvinte" după anunţul celor de la Disney.

"Apreciem atât de mult faptul că au fost nevoiţi să mute munţii din loc pentru a face acest gest pentru noi!", au scris reprezentanţii clinicii în comunicatul de presă.

"Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker", de J. J. Abrams, programat să apară pe 19 decembrie în Marea Britanie şi 20 decembrie în Statele Unite, va fi ultimul film din trilogia care încheie saga originală "Star Wars", care a debutat în 1977, cu "Războiul stelelor - Episodul IV: O nouă speranță/ Star Wars: Episode IV - A New Hope", de George Lucas.