'Inegalitatea de gen este stupidă şi o ruşine la nivel global', transmite secretarul general al ONU

Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat joi că inegalitatea de gen este "stupidă" şi un motiv de ruşine la nivel mondial, angajându-se să preseze guvernele să pună capăt legilor discriminatorii în contextul unei riposte "puternice şi neabătute" împotriva drepturilor femeilor, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Deşi Guterres nu a numit nicio ţară, este cunoscut faptul că administraţia preşedintelui american Donald Trump desfăşoară o campanie la ONU împotriva promovării serviciilor de sănătate sexuale şi reproductive pentru femei deoarece Casa Albă le consideră o acoperire pentru avort.Într-un discurs susţinut înaintea reuniunii anuale a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor care va avea loc luna viitoare la New York, Guterres a atras atenţia că situaţia drepturilor femeilor este groaznică şi a spus că va încerca să pună capăt "gândirii masculine implicite" în interiorul Naţiunilor Unite."La fel cum sclavia şi colonialismul au fost o pată asupra secolelor trecute, inegalitatea de gen ar trebui să ne ruşineze pe toţi în secolul al XXI-lea. Deoarece nu este doar inacceptabilă, ci şi stupidă", a spus Guterres într-un discurs la The New School din New York.El a declarat că protecţia legală împotriva violului şi violenţei domestice este diluată sau diminuată şi că în 34 de ţări violul în cadrul căsătoriei este în continuare considerat legal."Există o ripostă puternică şi neabătută împotriva drepturilor femeilor. Drepturile sexuale şi reproductive ale femeilor sunt ameninţate din diferite părţi", a afirmat el.

Terminologia pentru promovarea sănătăţii sexuale şi reproductive a femeilor este agreată de mult timp la nivel internaţional, inclusiv în rezoluţii adoptate de Consiliul de Securitate în 2009 şi 2013 şi în alte rezoluţii adoptate anual de către Adunarea Generală a celor 193 de state membre.



Totuşi, SUA sub preşedinţia lui Trump fac eforturi pentru a elimina astfel de prevederi din noile rezoluţii ale ONU. Administraţia Trump a tăiat deja finanţarea în 2017 pentru Fondul ONU pentru Populaţie deoarece consideră că este legat de un program privind avorturile, însă ONU a precizat că este o percepţie inexactă.



Curtea Supremă din SUA a stabilit în 1973 că femeile au dreptul să aleagă dacă să facă sau nu avort, dar chestiunea produce încă divizări în SUA.