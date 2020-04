Informații pentru românii din diaspora care vor fi de Paște în țară

De ­cateva saptamani, intreaga lume traieste sentimente de confuzie, neliniste, ingrijorare, de teama sau chiar de panica, la gandul ca boala ar putea pune stapanire peste tot mai multi dintre noi. Rabdarea in incercari presupune asumarea si acceptarea suferintei, fara revolta sau intristare, ci cu credinta neclintita in Dumnezeu. Este primul an in care nu putem merge la biserici pentru slujba de Inviere a Domnului, sarbatorind Sfintele Sarbatori de Pasti, alaturi de familie si prieteni.

Patriarhia Romana a anuntat indrumarile pentru slujbele de Florii si Paste, din perioada imediat urmatoare.

Astfel, pelerinajul de Florii se suspenda, iar ramurile de salcie vor fi binecuvantate in biserica, in Sambata lui Lazar - 11 aprilie sau in Duminica Floriilor - 12 aprilie. Voluntari purtand masti si manusi vor distribui crengutele credinciosilor ce le solicita.

Painea binecuvantata, stropita cu agheasma si vin, numita `Pasti` va fi sfintita in Joia Mare - 16 aprilie, va fi ambalata igienic si va fi distribuita in zilele de vineri si sambata, in locuri special amenajate, in afara lacasurilor de cult.

Pentru a nu se intrerupe traditia inceputa in anul 2009, Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim sambata, 18 aprilie si va fi distribuita delegatiilor eparhiilor, apoi voluntarii din parohii o vor distribui credinciosilor ce o vor solicita si o vor astepta in fata locuintelor.

La Slujba Invierii, credinciosii nu pot participa, pentru a se evita crearea unui grup mare de oameni. Aceasta va incepe in afara lacasului de cult la ora 00.00 din noapte, deoarece Invierea lui Christos este temelia invierii tuturor oamenilor. Astfel, in aceste vremuri, cand oamenii au nevoie de speranta si incredere, in timp ce clopotele rasuna la bisericile unde se savarseste slujba Invierii, credinciosii sunt asteptati cu candele in mana la ferestre, balcoane, curti, adresandu-se unul catre altul si raspunzand, dupa ce clericii vor striga de trei ori `Christos a inviat! cu `Adevarat a inviat!`

Crestinii trebuie sa stie mai mult ca oricand, ca pe langa tratamentul medical ce este de real folos in boala, este intotdeauna medicamentul duhovnicesc, rugaciunea. Sfantul Ioan Gura de Aur ne sfatuieste: „Sa alergam necontenit la Dumnezeu, in orice necaz, sa cautam mangaierea Lui; in orice nenorocire, mila Lui, izbavirea Lui; in orice incercare, ajutorul Lui. Oricat de mare ar fi raul, oricat de mari nenorocirile, Dumnezeu le poate pune ­capat, le poate indrepta”. Asadar, in rugaiunile noastre din zilele acestea, ca sa putem rabda toate cate ni s-ar intampla, atunci cand ispitele si necazurile se inmultesc, sa-l rugam pe Dumnezeu sa inmulteasca si harul, care da puterea de a indura si a invinge orice.

Speranta Anghel