Inovația este cheia viitorului. Conncluzia aparține specialiștilor în politici publice reuniți la București

Conferința “Rolul inovației în reducerea riscurillor cu impact asupra economiei și societății”, organizată pe 30 octombrie 2023, a reunit la București specialiști internaționali în politici publice, specialiști în reducerea riscurilor, reprezentanți ai comunității științifice, organizații ale consumatorilor și companii private.

Tema reducerii riscurilor, o strategie de sănătate publică care recunoaște impactul factorilor de risc din diverse segmente ale consumului pentru populație și urmărește reducerea acestora, prin promovarea alternativelor mai puțin riscante, fundamentate pe tehnologie și inovație, a fost subiectul central al evenimentului. În cadrul acestuia, participanții au indicat la unison informarea transparentă și continuă a publicului și comunicarea dintre factorii de decizie și companiile private care investesc în inovație și dezvoltare de noi tehnologii drept elemente fundamentale în adoptarea de politici publice sustenabile, care să susțină în mod real reducerea riscurilor.

În toate domeniile, de la segmentul produselor medicale, la sectorul băuturilor, la industria snackingului sau cea a tutunului, combaterea dezinformării, libertatea de alegere informată a consumatorilor și accesul acestora la produse relevante, care să răspundă preferințelor în continuă evoluție, sunt esențiale în procesul de reglementare, au fost de acord specialiștii prezenți la eveniment. Precum în cazul industriei auto, oferită drept exemplu de mai mulți dintre vorbitori, interzicerea nu este o soluție, întrucât ar reprezenta limitarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. În cazul segmentului auto, implementarea obligativității purtării centurii de siguranță (și nu interzicerea conducerii autovehiculului) s-a dovedit pe termen lung o strategie eficientă de reducere a riscurilor, care a salvat milioane de vieți, iar de aceea politicile similare trebuie analizate în cheia alternativelor sustenabile, pe termen lung, au mai subliniat participanții la eveniment.

Tehnologie medicală pentru îmbunătățirea calitatea vieții

Inovația nu ar trebui să urmărească în mod esențial profitul, ci îmbunătățirea calității vieții și oferirea de alternative pentru o viață mai bună, a subliniat în cadrul evenimentului Cornel Amariei, inventator și antreprenor român care este cunoscut pentru crearea Lumen – un start-up care construiește ochelari care vin în sprijinul nevăzătorilor. “Când am înființat .lumen nu am avut ca principal obiectiv profitul, ci tehnologizarea și crearea unui instrument care să vină în sprijinul nevăzătorilor. În acest moment există 40 de milioane de nevăzători la nivel global, iar numărul acestora se va dubla până în 2050, motiv pentru care am dezvoltat alături de echipa mea o pereche de ochelari care replică ce ar face un câine ghid cu cea mai avansată tehnologie disponibilă de ghidaj asistat”, a declarat Cornel Amariei.

Mihai Drăgoi, Digital Business Manager în cadrul Siemens Healthineers, a declarat, la rândul său, ca inovația nu are rolul de a înlocui activitatea medicilor, ci de a eficientiza fluxurile de lucru, pentru un act medical înalt calitativ. “Potrivit datelor acumulate, din 2 în 2 ani avem din ce în ce mai multă putere de procesare, ceea ce ne oferă continuu capacitatea de a revoluționa și îmbunătăți procesele de lucru. Considerăm că prin platforma AI-Red Companion avem ce ne trebuie în materie de inteligență artificială pentru a facilita și cea mai amănunțită procedură medicală prin reducerea sarcinilor repetitive de bază și creșterea preciziei diagnosticului la interpretarea imaginilor medicale”, a declarat acesta despre platforma AI-Red Companion dezvoltată de Siemens Healthineers.

Este nevoie de reglementări responsabile, care să încurajeze alternativele fezabile

Prof. Dr. Ernest Groman, din cadrul Nicotine Institute Vienna, a subliniat principiul „reglementării rezonabile”, evidențiind că în centrul tuturor reglementărilor trebuie să se afle consumatorul. Reglementările ar trebui să ia în considerare preferințele consumatorilor, oferind produse pe care oamenii le acceptă, promovând în același timp comunicarea continuă, pentru ca publicul să poată lua decizii în cunoștință de cauză, a arătat acesta. Mai mult de atât, un principiu fundamental în educație este conștientizarea și recunoașterea factorilor de risc, precum și a potențialului de reducere a riscurilor al noilor tipuri de produse disponibile pe piață, a declarat Prof. Univ. Dr. Mihaela Răescu, Medic Stomatolog, Universitatea Titu Maiorescu din București, în cadrul evenimentului. Din acest motiv, informarea permanentă a comunității medicale dar și a pacienților cu privire la alternativele noi, mai puțin riscante, precum și comunicarea continuă cu pacienții sunt esențiale pentru o mai bună sănătate orală în România.

Reducerea riscurilor asociate fumatului poate fi formulată ca o ecuație cu două componente, a subliniat și Dr. Marianna Gaca, directorul departamentului de conformitate a produselor la BAT, elementele cheie fiind disponibilitatea și accesul la produsele mai puțin riscante, precum produsele pentru vapat sau cele care încălzesc tutunul, înmulțite cu numărul de fumători care reușesc să treacă complet la aceste alternative. „În calitate de companie responsabilă, credem într-o abordare de reducere a riscurilor care să pună la dispoziția consumatorilor multiple categorii de produse alternative”, a declarat Dr. Gaca.

Trebuie să combatem dezinformarea și să încurajăm deciziile bine informate

Informarea are un rol crucial în promovarea deciziilor informate iar consumatorul are drepturi exclusive asupra propriilor alegeri însă, în același timp este rolul decidenților, al organizațiilor de consumatori, al specialiștilor și al companiilor producătoare să combată dezinformarea și să asigure un nivel deplin de transparență și informare la nivelul publicului, au subliniat participanții la eveniment.

“Este mai mult decât necesar să înțelegem nevoile oamenilor și să le oferim informația completă pe care o avem la dispoziție, pentru ca aceștia să își facă alegerile conștient în continuare. Este important să fim deschiși și să dezvoltăm împreună politici responsabile, de care oamenii să fie informați, pentru a reacționa pozitiv”, a declarat Costi Bratu, președintele CIPRA – Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză.

“Responsabilitatea noastră este să ne informăm consumatorul și să-i oferim cât mai multe alternative de produse la raft, de la un simplu biscuit cu ciocolată produs din cacao sustenabilă, la snack-uri care oferă controlul porțiilor. Trebuie să-i oferim consumatorului o gamă largă de produse, cu scopul de a-i oferi astfel puterea de a lua decizii informate”, a subliniat și Dana Dobrescu, Corporate & Government Affairs Manager pentru Romania, Mondelez International.