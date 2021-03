Inovație de la Twitter - Compania lucrează la o funcţie de retragere a postărilor

Zvonurile despre un “undo send”, o opţiune prin care postările să fie retrase pentru a fi corectate sau şterse, circulă de mai multe luni, însă informaţia capătă o greutate mult mai mare acum, când există şi interfaţa grafică dezvoltată de Twitter să o susţină.

Ascunsă în codul aplicaţiei, a fost găsită o nouă versiune a butonului de publicare a postărilor pe Twitter, care include şi funcţia “undo send”.

Funcţia “Undo send” este afişată ca o bară de progres descrescătoare în fereastra care confirmă publicarea unui tweet. Aceasta indică utilizatorului cât timp are să o folosească. După expirarea timpului, postarea nu mai poate fi retrasă.

În iteraţia descoperită în codul aplicaţiei, funcţia “undo send” este disponibilă doar câteva secunde după publicare. Este posibil ca Twitter să crească această perioadă de timp, însă nu cu foarte mult. Caracterul “real time” face parte din ADN-ul Twitter, iar un “undo send” care să se deruleze pe o perioadă mai mare ar întârzia propagarea informaţiilor.

Facilitatea testată acum de Twitter seamănă într-o mare măsură cu “undo send” din Gmail. Şi acolo utilizatorii au posibilitatea să retragă un email, vreme de cel mult 30 de secunde după trimitere - în caz că au greşit ceva.

Funcţia “undo send”, despre care nu se ştie când va fi lansată oficial, pare să aibă rolul de a mai estompa din presiunea pe care utilizatorii o pun pentru introducerea unei opţiuni de editare a postărilor, pe care Twitter refuză să o implementeze.

