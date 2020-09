ÎNREGISTRARE - Directoarea unei școli poveștește cum fură laptele și cornul de la elevi

O directoare de școală din comuna Orbeasca, județul Teleorman se arată extrem de revoltată pentru faptul că nu-i mai rămân cornul și laptele de la copii, scrie liberinteleorman.ro. Din înregistrare rezultă faptul că toate cadrele didactice luau cornul și laptele de la copii, iar împărțeala era una destul de clară.

"Am avut o problemă că mi-au sesizat că la un moment dat nu le mai rămânea nimic în cancelarie. Mă, de ce nu rămâne, de ce nu rămâne?... Că-mi lăsa și mie, îmi lăsa două cornuri, două d-alea de lapte, trei, câte rămânea", spune aceasta.

Eu am văzut că nu mai rămânea, de vreo două, trei săptămâni, nu mai rămânea. Nici la mine, nici la ceilalți nu mai ajungea.

Eu ți-am spus clar: duci în cancelarie și ce rămâne în cancelarie, îmi lași și mie dacă este. Că mi-a zis că nu știu ce... Mă tâmpești pe mine? Nu desfăcui io dulapul acum și nu era nimic. Dacă a văzut că eu am verificat alea, am împărțit cu profesorii de serviciu.

Vă dați seama câte au rămas în plus, 9 porții ori 3, 27.

Și ea, dacă a văzut că au rămas alea, a băgat din porția ei pe care o dusese deja și a lui Florinel a mai băgat la mine vreo 5, 6 alea.”.

Ascultați AICI înregistrarea.