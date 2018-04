Întâlnire CRUCIALĂ pentru soarta șefei DNA. Tudorel Toader, declarații de ULTIMĂ ORĂ

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, urmează să se întâlnească astăzi cu premierul Viorica Dăncilă pentru a stabili forma sesizării la Curtea Constituţională (CCR) a refuzului preşedintelui Klaus Iohannis de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. La sediul Ministerului Justiției, Tudorel Toader a spus în fața jurnaliștilor că nu poate da detalii despre conținutul sesizării.

„Să nu mă întrebați ceea ce am repetat de foarte multe ori. În repetate rânduri am spus că la orele 9 primim vizita ministrului Justiției din Croația, după care merg la Guvern să mă întâlnesc cu dna premier. Nu este nimic nou față de ceea ce am declarat în ultimele zile. Eu am spus altceva și dacă nu vă amintiți, vă repet. Faptul că am dat o formă, un draft al sesizării, pe care o vom modifica, preluând o parte și din raportul președintelui României. Evident că în funcție de ceea ce voi discuta cu dna premier, dacă va fi cazul, vom prelua noile propuneri sugestive.”, a spus Tudorel Toader.

Întrebat care este principala sa nemulțumire, Tudorel Toader a răspuns: „Întrebarea este provocatoare. Nu este nemulțumirea mea, pentru că eu nu am acționat în nume personal, să am nemulțumiri personale. Cât privește conținutul sesizării, cred că sunteți convinse că nu pot să relatez în acest moment”.