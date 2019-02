Întâlnire majoră pentru premierul Viorica Dăncilă cu prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 23 februarie 2019, o întrevedere cu Pedro Sanchez, prim-ministrul Regatului Spaniei, în marja reuniunii Partidului Socialiștilor Europeni (PES), de la Madrid.

Cei doi oficiali și-au exprimat satisfacţia pentru relaţia bilaterală excelentă, confirmată de Parteneriatul Strategic, precum şi pentru dinamica deosebită a dialogului bilateral sectorial, în perspectiva intensificării dialogului politic la nivel guvernamental.

O atenție deosebită a fost acordată diversificării relațiilor economice, valoarea schimburilor comerciale româno-spaniole în 2018 atingând o valoare record. Prim-ministrul român a reafirmat interesul pentru atragerea investițiilor spaniole în România pentru a participa la planul de modernizare a infrastructurii din țara noastră, dar și pentru a se implica în sectoarele auto, alimentar, farmaceutic, agricol și IT&C.

Ambii demnitari au salutat concretizarea unora dintre cele mai importante proiecte de cooperare bilaterală convenite în timpul vizitei oficiale la Madrid a premierului român (5-6 septembrie 2018), respectiv organizarea unui Forum de Afaceri și Investiții România-Spania, precum și a unei misiuni economice românești la Madrid. Ambele evenimente sunt preconizate a avea loc la Madrid, la 13 martie 2019, și vor oferi ample oportunități de întâlniri directe între companiile românești și cele spaniole.

Referindu-se la comunitatea românească din Spania, cea mai mare comunitate de străini din Peninsula Iberică și a doua cea mai mare comunitate românească de peste hotare, prim-ministrul Dăncilă a mulțumit pentru sprijinul exemplar pe care autoritățile spaniole îl acordă în procesul de integrare și a salutat strânsa cooperare bilaterală în domeniile afaceri interne și muncă, esențiale pentru funcționalitatea mobilității forței de muncă.

In #Madrid, with @sanchezcastejon, a true friend of #Romania. We have the same strong left-wing beliefs. Thank you for organizing so well the @PES_PSE Congress. #Cohesion and #solidarity is what we need for a stronger #Europe. pic.twitter.com/xHtVmKRE2D