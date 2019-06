Inundațiile au făcut pagube importante în țară - raport negru al MAI

Peste 40 de localități din 22 de județe au fost afectate, în ultimele 24 de ore, de inundații, fiind blocate mai multe drumuri județene și naționale din cauza apei și a alunecărilor de teren. Potrivit MAI, au fost transmise mesaje de avertizare prin Ro-Alert în 13 județe.

„În ultimele 24 de ore, ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 44 localități din 22 județe (AB, AR, AG, BC, BH, BT, BV, BZ, DB, GJ, HD, HR, IF, IS, NT, OT, PH, SJ, SV, TM, VL și VN) unde au fost afectate 2 străzi, 9 case, 3 anexe gospodărești, 55 beciuri/subsoluri, 283 curți și 3 clădiri aparținând unor instituții publice”, informează Ministerul Afacerile Interne (MAI), printr-un comunicat de presă.

Traficul rutier este blocat din cauza apei, aluviunilor și a alunecărilor de teren pe un drum național (DN 73D/AG) și un drum județean (DJ 203K/BZ), respectiv restricționat pe două drumuri naționale (DN 12A/BC și DN 17A/SV), două ​ drumuri județene (DJ 205D/VN și DJ 609/TM), potrivit sursei citate.

Pompierii și autoritățile locale intervin pentru înlăturarea cantităților de apă din case, pentru decolmatarea fântânilor, degajarea drumurilor și pentru​ monitorizarea situațiilor de risc în vederea evacuării preventive a oamenilor din zonele care ar putea fi afectate de viituri.

„În ultimele ore au fost activate grupele operative la nivelul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din 15 județe (BC, BH, BT, BV, GL, IS, MH, NT, OT, SJ, SV, TL, TM, TR și VS). A fost crescută capacitatea operațională la Nivelul II Alertă Albastră la o subunitate din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Botoșani, pentru a interveni cu promptitudine în sprijinul oamenilor, în condițiile emiterii unui COD ROȘU de precipitații abundente pe raza acestui județ. Sunt activate și Centrele Județene de Conducere și Coordonare a Intervenției la nivelul a 6 județe (BZ, HD, IS, MH, SV și TR)”, mai arată Ministerul.

Totodată, au fost transmise mesaje de avertizare pentru populație prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 13 județe (Alba, Bihor, Bacău, Buzău, Cluj-Napoca, Caraș Severin, Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Sălaj, Teleorman și Vaslui)

„În județul Alba, încă de săptămâna trecută, în loc. Răchita, au fost amplasate 10 locuințe modulare în care au fost mutate 42 de persoane (între care 17 copii) din 10 case afectate de inundațiile din perioada anterioară, iar în județul Bihor rămân evacuate la rude 6 persoane ale căror locuințe sunt afectate”, mai informează MAI.

