Ioan Mircea Pașcu, fost vicepreședinte al PE, ÎL BAGĂ în corzi pe Radu Țincu: Mai mult, are certitudini, nu îndoieli, mă face să fiu circumspect

Ioan Mircea Pașcu, fost vicepreședinte al Parlamentului European susține că medicul Radu Țincu nu are pregătirea de specialitate necesară pentru a se exprima cu privire la pandemie și la posibilele efecte Omicron.

"Radu Țincu SPULBERĂ studiile care arată că Omicron dă forme ușoare: NU sunt valabile în țara noastră” (Stiri pe surse).Dar iata ce găsim pe “Goagal” despre medicul Radu Tincu, cel care se pronunța in calitate de “expert” in epidemiologie: “De vorbă cu doctorul Radu Tincu despre importanța anesteziei prin sedare în implantologie” Sunt convins ca poate fi un bun medic stomatolog, dar eu știu ca epidemiologia este o cu totul alta specialitate … Mai mult, are certitudini, nu îndoieli, ceea ce, prin prisma cunoscutei zicale, ma face și mai circumspect …", scrie Ioan Mircea Pașcu pe Facebook.