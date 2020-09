Ioana Ene Dogioiu distruge argumentația lui Nicușor Dan: Îmi pare rău și cam atât

Jurnalista Ioana Ene Dogioiu, pornind de la documentele publicate de jurnalistul Alex Costache, arată cum Nicușor Dan s-a luptat să-l ajute pe Marius Mitrache zis Câine, pentru o autorizație pe care se jurase că nu o va da niciodată în calitate de primar.

”Excelenta documentarea lui Alex Costache! Deci primarul Piedone emite o autorizatie unui individ zis Caine, profil clasic de interlop. Autorizatie a carei legalitate face obiectul unui litigiu. Da, acel Piedone care a fost condamnat in prima instanta pentru autorizatiile de la Colectiv. Primaria S4, incearca sa opreasca efectele acelei autorizatii si sa-l dea pe Caine afara din parc. Nicusor Dan intervine in proces de partea lui Caine, se duce si la Avocatul Poporului ca sa apere efectele autorizatiei lui Piedone, desi Caine nu e vreun amarat pe cale sa fie dat afara din casa si nu are bani de avocat. Autorizatia se refera la o constructie in Parcul Copiilor, adica una de tipul pe care ND s-a jurat ca nu o va emite in veci daca va ajunge primar. Va rog... Nicio miza din lumea asta nu ma va putea face sa ma dezic de ceea ce sustin de ani de zile. Imi pare rau si cam atat.”, scrie Ioana Ene Dogioiu.