Ion Cristoiu: Pandemia este pe sfârșite, cel puțin în plan mediatic

Ion Cristoiu afirmă că interviul pe care i l-a acordat duminică, la Aleph News, Adrian Marinescu, medic primar boli infecţioase la Institutul Matei Balş, poate fi punctul de pornire al unei dezbateri despre ceea ce s-a întâmplat de la instaurarea măsurilor antipandemie în România.

Citește și: Clotilde Armand își AMENINȚĂ angajații: dați documentele la DNA sau ZBURAȚI

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Duminică, 14 februarie 2021, de la 20 la 21, televiziunea Aleph News a difuzat, în cadrul emisiunii Interviurile lui Cristoiu, un dialog al subsemnatului cu dr. Adrian Marinescu, medic primar Boli infecţioase la Institutul „Matei Balş”.

Am 72 de ani şi 54 de ani de presă (am debutat în Viaţa studenţească din 13 decembrie 1967, cînd eram student în anul doi la Filosofia din Cluj, în vîrstă de 19 ani).

Am făcut de la zero multe publicaţii. Am condus multe publicaţii.

Am scris zilnic din 19 ianuarie 1990, cînd am debutat în presa postdecembristă graţie primului ziar particular din istoria ultimilor 50 de ani ai Presei noastre.

Sînt prezentat drept lider de opinie.

Pe lîngă cristoiublog.ro, îmi exprim comentariile în emisiunea Gîndurile lui Cristoiu difuzată pe Aleph News vineri, de la 20 la 21.

În aceste condiţii mulţi mă vor întreba, niţel nedumeriţi:

De ce mai ţineţi o rubrică de interviuri?

E o întrebare firească la noi, în România, unde interviul trece drept un gen gazetăresc minor, practicat de fătuce şi guguştiuci.

Că nu e aşa, că interviul e un gen important al presei, ca şi reportajul, ca şi tableta, de altfel, n-are rost să mă străduiesc acum să demonstrez.

Eu însă nu pentru că interviul adevărat, interviul ca gen important, e un adevăr al Presei, fac interviuri, ci pentru că, aşa cum am mai scris, interviul e cel mai bun mijloc pentru mine de a-mi satisface curiozitatea.

De aceea, repet aici, un adevăr pe care l-am mai expus:

Pun întrebări unor interlocutori nu în numele telespectatorilor, ci în numele meu.

Înaintea lor vreau eu, personal, să aflu răspunsuri la întrebările care mă preocupă.

Sub acest semn a stat interviul meu de duminică seara cu dr. Adrian Marinescu.

Dr. Adrian Marinescu e unul dintre puţinii medici specialişti în Covid 19 care, în intervenţiile sale din spaţiul public, a depăşit hotarele specialităţii, pentru a medita cu voce tare asupra aspectelor sociologice şi chiar filozofice ale Pandemiei. Acum că fie şi din punct de vedere public, Pandemia e pe sfîrşite, m-am gîndit să-l invit pe domnul doctor pentru a-mi răspunde la întrebări pe care mi le-am pus şi mi le pun încă în legătură cu ceea ce eu consider a fi fost implicarea României în al Treilea Război Mondial.

Dr. Adrian Marinescu e medic primar în boli infecţioase la Spitalul „Matei Balş” din Bucureşti. Aşa cum a mărturisit în emisiune, de la începutul Pandemiei a tratat de Covid 19 sute de pacienţi. Despre experienţa asta ieşită din comun am vorbit pe parcursul interviului. Doctorul Adrian Marinescu mi-a dezvăluit uriaşele dificultăţi cu care s-a confruntat ca doctor încredinţat de importanţa relaţiei omeneşti doctor-pacient din cauza costumului ca de cosmonaut cu care s-a prezentat (şi se mai prezintă) la patul bolnavului. Faţa medicului, ochii, gura îi dau bolnavului nu numai încredere în medicină, dar şi încrederea că se va vindeca, una din condiţiile unui tratament eficient.

Tot cu Adrian Marinescu am abordat o dificultate specifică relaţiei doctor-pacient în Pandemie. Spre deosebire de alte boli, cea de Covid 19 aduce în spital un bolnav sedus deja de anumite reţete, citite pe internet. Cînd un doctor ca Adrian Marinescu, îndrumat de învăţătura Nu există boli, ci bolnavi, îi propune unui astfel de pacient o reţetă, pacientul îl întreabă de ce nu-i dă una citită de el pe internet şi de multe ori acceptă reţeta doctorului fără prea mare entuziasm, lucru care afectează eficacitatea tratamentului.

Pandemia mai întîi şi Vaccinarea mai apoi au propulsat în prim plan mediatic, transformîndu-i în vedete, pe mulţi medici din domeniul epidemiologiei, bolilor infecţioase, virusologiei, pneumologiei. Printre aceştia s-a numărat şi doctorul Adrian Marinescu. L-am apreciat încă din timpul stării de urgenţă (am realizat un interviu la vremea respectivă pe cristoiuTv), pentru intervenţiile sale publice echilibrate, calme, raţionale. Mulţi dintre doctorii pe care Pandemia i-a făcut vedete mi-au fost şi-mi sînt antipatici. Sînt cei pe care i-am poreclit Ciocli apocaliptici. Acum, cînd vedem că Pandemia a dispărut din discuţiile publice, deşi ea există mai departe în realitate, cînd atmosfera întreţinută de presă şi mai ales de Autorităţi nu mai e de Apocalipsă, ci de Înviere, devenim tot mai conştienţi c-am fost, în timpul stării de urgenţă, victimele unei uriaşe manipulări. Pericolul real al virusului a fost exagerat prin manipulare primitivă, asemănătoare celei care a creat, în decembrie 1989, isteria criminală cu teroriştii.

Unul dintre scopurile acestei isterii create prin manipulare:

În numele luptei împotriva Virusului ucigaş, cum era blagoslovit de Cioclii apocaliptici, Covid 19, camarila guvernamentală şi camarila prezidenţială au obţinut contracte fabuloase fără licitaţie, au jefuit pur şi simplu Bugetul prin cheltuieli nesăbuite cu măşti, seringi, dezinfectant, tablete. S-au comandat milioane de măşti şi s-au încasat pe aceste măşti milioane de euro, prin preţuri umflate, de care nu se putea întreba nimeni, pentru că imediat presa miluită acuza orice întrebare ca fiind o punere la îndoială a sănătăţii românilor. Măştile putrezesc în depozite. Banii înfloresc în conturile camarilei.

Cioclii apocaliptici au fost principalele unelte ale manipulării criminale. Pe de o parte, prin apariţiile lor rînjinde de Dracula în halat, seară de seară, ei au creat atmosfera de teroare a Pandemiei, pe de alta, acceptînd să le fie invocate de către premier şi preşedinte aşa-zisele opinii de specialişti (în realitate nu ei spuneau Autorităţilor ce să facă, Autorităţile le spuneau ce să zică), aceşti Ciocli apocaliptici sînt responsabili de marele jaf naţional în numele luptei împotriva Pandemiei.

Doctorul Adrian Marinescu, una dintre vedetele Pandemiei şi Vaccinării, nu s-a numărat printre Cioclii apocaliptici. Intervenţiile sale au fost totdeauna lucide, raţionale, nu de puţine ori polemice cu intervenţiile Apocaliptice. În interviul de duminică seara el a reiterat o opinie pe care a susţinut-o chiar de la începutul Pandemiei:

.

Pe parcursul Pandemiei şi al Vaccinării, în intervenţiile sale publice, Adrian Marinescu a depăşit condiţia de doctor pentru a se lansa în consideraţii ţinînd de ceea ce s-ar numi Sociologia Pandemiei.

În emisiune, am abordat chestiuni cum ar fi raportul între antivaccinişti şi antivaccinşti Covid 19 (doctorul considerînd că antivacciniştii în general nu vor fi convinşi în veci să se vaccineze), dar mai ales protestele împotriva măştii. Potrivit lui Adrian Marinescu, adversitatea faţă de purtarea măştii şi-a avut una dintre cauze în felul în care au prezentat autorităţile măsura:

În societăţile evoluate, după marile evenimente au loc dezbateri, se trag concluzii sociologice, psihologice, se lansează explicaţii.

Pandemia, pe cale de a se stinge (cel puţin în plan mediatic), a fost un cataclism naţional de ordinul unui al Treilea Război Mondial.

După al Doilea Război Mondial în paralel cu procesul de Reconstrucţie, a avut loc un proces amplu de meditare asupra a ceea ce s-a întîmplat.

Ar trebui să ne apucăm şi noi românii să dezbatem serios ce s-a întîmplat cu noi din martie 2020 pînă acum, ce greşeli de comunicare au făcut autorităţile, cum trebuie să ne prezentăm pentru un alt posibil Pericol în genul Pandemiei.

Interviul cu dr. Adrian Marinescu poate fi socotit un început de astfel de dezbatere”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro.