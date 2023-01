Ion Țiriac, atac la avocații Simonei Halep: După părerea mea, avocaţii ei sunt lenţi, lenţi

Fostul tenisman Ion Ţiriac a declarat, joi, că jucătoarea Simona Halep, depistată pozitiv cu roxadustat la un control efectuat la US Open, este în mod cert "de apărat" în procesul de doping în care încearcă să îşi demonstreze nevinovăţia, dar a precizat că avocaţii angajaţi de ea sunt "lenţi", notează Agerpres.

"Am văzut-o acum trei zile pe Simona, se antrenează la Stejarii. Acolo îi dau eu voie să se antreneze, pentru că nu trebuie să cer voie la nimeni. După părerea mea, avocaţii ei sunt lenţi, lenţi. Eu ştiam doi avocaţi, unul care a fost avocatul CIO în 2000 la Sydney, care a plecat atunci de la CIO pentru că proba fusese manipulată, adică de la 60 ml la peste 100 ml peste noapte. Deci el e un bun avocat şi a plecat de la CIO şi e la Lausanne, pe lângă TAS. Şi mai este un avocat pe care îl ştiu tot în Lausanne. Dar ea a luat pe altcineva şi sper ca acei avocaţi să îşi facă datoria. Pentru că ea de bine de rău e la sală în fiecare zi, dă cu racheta în minge şi mai vrea (n.r. - să joace). Dacă într-adevăr este un medicament care a fost viciat sau un aliment viciat... Eu din ce am înţeles, Simona este de apărat din toate punctele de vedere. Problema este că ea din august nu a mai jucat. Că eu nu sunt de acord nici cu ce a jucat cu 2 ani înainte, e altceva. Însă dacă ea nu mai a jucat... şi are 25-26 de ani... lăsaţi 30 şi... arată de 25 pe teren. Însă săptămânile în care nu joacă se adună şi e periculos şi trist", a afirmat Ţiriac, prezent la Patinoarul din Otopeni cu ocazia lansării unui program de selecţie pentru echipele de hochei ale Fundaţiei Ţiriac."Simona este o doamnă de 30-31 de ani care a fost de sute de ori controlată şi e controlată înainte unui turneu în care a şi pierdut în primul tur. Ea a făcut un gest... a spus 'Nu-mi atingeţi echipa'. Cum să nu-ţi atingă nimeni echipa când tu habar nu ai ce mănânci? Ce bei când te antrenezi? Ăia au responsabilitatea. Eu îmi aduc aminte la Sydney că antrenorii schimbau farfuriile cu sportivii. Asta ca nu cumva (n.r. - să le fie contaminată mâncarea voit). Şi ne aducem aminte de Nurofen. Însă lucrurile astea se pot întâmpla. E absolut justă legea. Ori le dai drumul tuturor să facă ce vor, vorba aia, să moară drogaţi, sau respecţi legea. Eu am spus, am fost la WADA, eu am fost în comitetul ăla de cinci când s-a înfiinţat şi am avut cuvânt mare. Dacă eu îi deschid gura unui sportiv şi altul îi bagă ceva, e dopat. Are dreptul să se apere, dar e dopat. Însă după părerea mea ar trebui să fie deja pe teren (n.r. - Simona). E foarte dificil în asemenea situaţii să dai sfaturi. Eu i-am spus Simonei care sunt avocaţii, iar acum am aflat că unul murise, nu ştiam", a adăugat fostul jucător de tenis.Ţiriac nu este foarte optimist în ceea ce priveşte durata cazului de doping al Simonei Halep, precizând că până acum jucătoarea română nu a putut nici măcar să depună probele."Dacă merge scriptologia şi manipulările (n.r. - în cazul de doping) cred că o să o vedem din nou pe teren peste 2-3 ani. Nu vedeţi că până în ziua de azi ea nu a putut să depună toate probele? Că să se ducă la producător, iar producătorul să spună 'Da', iar după aceea să vină cu producătorul la o comisie... şi tot aşa... când ajunge totul măcar la TAS? Iar când ajunge la TAS oamenii de acolo fac ce vor. Responsabil nu e nimeni dacă după ce TAS îi spune că are dreptate şi că nu e vina ei. Alea 5-6-8 luni din viaţa ei cine le plăteşte? Nimeni! Din viaţa Andreei Răducan cine a plătit lunile alea? Nimeni! Unui sportiv de nivelul ăsta trebuie să îi dai şi puţină credibilitate. Legile alea eu le-am făcut, cu Samaranch, cu WADA... eram cinci inşi care am făcut WADA şi absolut sunt nişte legi corecte. Însă legea din păcate au schimbat-o următorii care au venit, şi nu mai e suspendat definitiv din viaţa olimpică cel pe care îl prinzi (n.r. - un sportiv dovedit dopat), ci doar 2 ani. Dar dacă nu e, pentru asta există justiţie", a precizat Ion Ţiriac.Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie 2022, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a spus Halep.Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.''Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)'', a anunţat, vinerea trecută, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.''Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)'', a menţionat ITIA, precizând prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.Halep, care ocupă în prezent locul 10 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, potrivit APA, românca fiind învinsă în primul tur la New York de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.