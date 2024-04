Irakul, lege dură anti-LGBT: ani grei de închisoare chiar și pentru orice bărbat îmbrăcat într-o manieră efeminată

Parlamentul irakian a adoptat, sâmbătă, o lege care incriminează relațiile între persoane de același sex și prevede o pedeapsă de maxim 15 ani de închisoare, într-un demers despre care a spus că vizează susținerea valorilor religioase, însă care a fost condamnată de susținătorii drepturilor omului drept cel mai recent atac asupra comunității LGBT din Irak, anunță Rador Radio România.

Legea urmărește „să protejeze societatea irakiană de depravarea morală și de apelurile la homosexualitate, care au luat prin surprindere lumea”, potrivit unei copii a documentului, consultat de Reuters.

Legea a fost susținută în principal de partidele conservatoare șiite musulmane, care formează cea mai mare coaliție din parlamentul majoritar musulman al Irakului. Legea privind combaterea prostituției și homosexualității interzice relațiile între persoane de același sex, pedepsite cu cel puțin 10 ani și maximum 15 ani de închisoare și prevede cel puțin șapte ani de închisoare pentru oricine promovează homosexualitatea sau prostituția.

Între unu și trei ani de închisoare pentru oricine își schimbă „genul biologic”

De asemenea, legea prevede între unu și trei ani de închisoare pentru oricine își schimbă „genul biologic” sau se îmbracă intenționat într-o manieră efeminată. Proiectul de lege a inclus inițial pedeapsa capitală în cazul relațiilor între persoane de același sex, dar a fost modificat înainte de a fi adoptat, după o opoziție puternică din partea Statelor Unite și a națiunilor europene. Până sâmbătă, Irakul nu incrimina în mod explicit relațiile intime între persoane de același sex, deși clauzele morale definite vag în codul său penal au fost folosite împotriva persoanelor LGBT.

Membrii comunității LGBT au fost, de asemenea, uciși de grupuri armate și indivizi. „Aprobarea de către parlamentul irakian a legii anti-LGBT evidențiază istoricul îngrozitor al Irakului privind încălcarea drepturilor persoanelor LGBT și este o lovitură puternică la adresa drepturile fundamentale ale omului”, a declarat pentru Reuters Rasha Younes, director adjunct al programului pentru drepturile LGBT din cadrul Human Rights Watch.

Oficialii irakieni care supraveghează drepturile omului nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii. În ultimul an, partidele majore irakiene au intensificat criticile la adresa drepturilor LGBT, steagurile curcubeu fiind frecvent arse în timpul protestelor organizate atât de facțiunile musulmane șiite conservatoare de guvernământ, cât și de opoziție, anul trecut. Peste 60 de țări incriminează relațiile intime între persoane de același sex, în timp ce actele sexuale între persoane de același sex sunt legale în peste 130 de țări, potrivit Our World in Data.