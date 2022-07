Iranul își extinde forța marină în Marea Roșie, Marea Arabiei și Marea Mediterană: sprijin acordat rebelilor Houthis (analiză)

Ministrul israelian al apărării, Benny Gantz, a dezvăluit în Grecia, în 5 iulie: "Iranul se bazează metodic în Marea Roșie, cu nave de război care patrulează în regiunea sudică". El a adăugat: "Prezența forțelor militare iraniene în Marea Roșie în ultimele luni este cea mai semnificativă din ultimul deceniu. Ea amenință în mod direct comerțul, energia și economia globală", arată într-o analiză institutul de cercetare independent Jerusalem Center for Public Affairs, specializat în diplomație publică și politică externă.

Cu puțin timp înainte, un site web care se opune rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, a raportat că, la 28 iunie 2022, forțele de securitate somaleze din Bandar Beyla, pe coasta Mării Arabiei, au capturat două ambarcațiuni încărcate cu arme pe care houthi, cu ajutorul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), încercau să le livreze organizației teroriste somaleze Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, afiliată al-Qaeda în Africa de Est, cunoscută mai degrabă sub numele de "al Shabaab".

Infomarea a precizat că ambarcațiunile, care aveau echipaje somaleze și yemenite, îi aparțineau lui Ahmad Matan, un contrabandist somalez aflat în spatele atentatului cu camion cu bombă din octombrie 2017 din Somalia, care a ucis peste 500 de persoane. Contrabanda se desfășoară din Somalia în Yemen și invers.

În noiembrie 2021, organizația "Inițiativa globală împotriva criminalității transnaționale organizate" a arătat că livrările de arme din Iran către Houthis au ajuns în Somalia. Unele sisteme de navigație de pe navele de contrabandă cu arme interceptate de marina americană au indicat puncte de ieșire din portul Jask din Iran (unde operează marina IRGC (IRGCN) și marina iraniană) și din portul Mukalla din Yemen, care este utilizat pentru contrabanda yemenită și somaleză. Printre alte articole, marina americană a confiscat sute de puști de asalt AK-56, o variantă chineză a armei rusești AK-47 Kalașnikov.

În mai 2021, nava de război americană USS Monterey a confiscat un transport de arme a cărui sursă se pare că era Iranul. Acesta includea mii de puști de asalt, 52 de puști cu lunetă AM-50 Sayyad (o versiune iraniană a puștii austriece cu lunetă Steyr HS.50, care este vândută de Austria poliției iraniene și care se află, de asemenea, în arsenalele Hamas și Jihadului Islamic Palestinian), lunete optice și muniții perforante pentru puștile cu lunetă, rachete ghidate antitanc (ATGM), lansatoare de rachete RPG-7 și mitraliere ușoare de fabricație chineză și bulgară.

La 7 iulie 2022, Regatul Unit a dezvăluit că, la 28 ianuarie și 25 februarie 2022, pușcașii marini regali de pe nava Royal Navy HMS Montrose au confiscat arme iraniene de pe ambarcațiuni rapide operate de contrabandiști în apele internaționale la sud de Iran. Anunțul Marii Britanii a fost făcut la o zi după ce Organizația de informații a Corpului Gardienilor Revoluției din Iran (IRGC) a acuzat mai mulți cetățeni străini de spionaj în zone interzise, inclusiv pe ambasadorul adjunct al Marii Britanii în Iran.

Ministerul de Externe al Iranului a respins "afirmația nefondată și depășită" a Marii Britanii și a acuzat Regatul Unit că este "parte la agresiunea împotriva Yemenului" prin vânzarea de arme avansate coaliției conduse de Arabia Saudită... și (ca atare) "nu este în măsură să facă acuzații împotriva Iranului ".

Capturarea a marcat "prima dată când o navă de război a Marinei britanice a interceptat o navă care transporta arme atât de sofisticate din Iran". "Armele confiscate includeau rachete sol-aer și motoare pentru rachete de croazieră cu atac terestru, încălcând astfel Rezoluția 2216 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU... Transportul conținea mai multe motoare de rachetă pentru racheta de croazieră cu atac terestru 351 de producție iraniană și un lot de rachete sol-aer 358 (denumirea americană) SAM (rachete sol-aer)."

351 (denumirea americană, Houthis o numesc Quds-1) este o rachetă de croazieră de concepție iraniană cu o rază de acțiune de 1.000 km. Este folosită în mod regulat de rebelii houthis pentru a lovi ținte din Regatul Arabiei Saudite și a fost, de asemenea, arma folosită pentru a ataca instalația petrolieră Musaffah din Abu Dhabi la 17 ianuarie 2022, ucigând trei civili, arată analiza citată. Ansar Allah (Houthis) a afirmat că a folosit noua variantă Quds-2 în atac.5, 6 Un grup de experți ai ONU apreciază că motorul 351 / Quds este o copie fără licență a Iranului a turboreactorului TJ-100 produs de PBS Velká Bíteš din Republica Cehă.

Dezmembrarea rachetelor în secțiuni facilitează Iranul să le introducă ilegal în Yemen și să le reasambleze ulterior.

Aceasta nu a fost prima dată când Iranul a încercat să introducă ilegal astfel de rachete. Cele 358 de SAM-uri și 351 de rachete de croazieră de atac terestru au fost găsite, de asemenea, în transporturile de arme confiscate atunci când nava USS Normandy8 a Marinei SUA a percheziționat o navă în Marea Arabiei la 9 februarie 2020, iar USS Forrest Sherman a percheziționat o alta la 25 noiembrie 2019. De asemenea, confiscate de USS Sherman au fost: 21 de rachete ghidate antitanc Dehlavieh (probabil versiunea iraniană Dehlavieh a rachetei 9M133 Kornet); 351 de componente ale rachetelor de croazieră de atac terestru; și componente ale rachetelor de croazieră anti-navă Noor-C802.9 [La 14 iulie 2006, nava israeliană INS Hanit a fost lovită de o rachetă C-802 trasă de Hezbollah în largul coastelor libaneze, ucigând patru marinari].

În ultimii ani, marina IRGC (IRGCN), care a desfășurat cea mai mare parte a activității navale în regiunea Golfului Persic, și-a extins activitatea și în alte locuri, inclusiv în Marea Arabiei, Marea Roșie și Marea Mediterană. În unele dintre activitățile sale operaționale, marina Gardienilor Revoluției, căreia i s-a acordat prioritate în ceea ce privește echipamentele, forța de muncă și instruirea, a fost ajutată de marina iraniană (IRIN). Cele două marine militare cooperează pentru a-i ajuta pe Houthis. Unele activități ale IRIN au făcut parte din războiul împotriva pirateriei începând din 2008 și au fost, de asemenea, implicate în protejarea petrolierelor și a navelor comerciale iraniene.

De la intervenția coaliției conduse de Arabia Saudită în Yemen în 2015, prezența navelor iraniene pe mările din apropiere a crescut. Cele două marine iraniene colaborează în mod operațional în regiune, în special în ceea ce privește transportul de arme către Houthis și demonstrarea puterii în fața blocadei saudite din Yemen.

În regiunea Mării Arabiei și a Mării Roșii, prezența marinei IRGC este în principal clandestină. Navele civile sunt folosite pentru a colecta informații și a livra arme către Houthis. Potrivit unor rapoarte străine, în aprilie 2021, nava "cargo" MV Saviz a fost lovită de mine israeliene în Marea Roșie, în largul coastelor Yemenului, și scoasă din uz.

Aproximativ în același timp, Iranul a lansat nava Shahid Roudaki, o ambarcațiune comercială transformată în navă de suprafață de sprijin sau navă-bază. Între timp, Saviz părea să fi fost înlocuit cu o altă navă de transport de mărfuri generale, Behshad. Aceste nave, utilizate ca platforme plutitoare pentru lansarea diferitelor aeronave și a unor ambarcațiuni mai mici, permit forțelor speciale să opereze la distanțe mai mari.

În cadrul ceremoniei de lansare a navei Shahid Roudaki din noiembrie 2019, Iranul s-a lăudat că nava IRGCN transportă rachete sol-aer și sol-sol, echipamente radar și de informații, precum și diferite tipuri de ambarcațiuni, elicoptere și drone.11

Comandantul IRGCN, contraamiralul Alireza Tangsiri, a declarat în aprilie 2022 că nava Shahid Roudaki a fost echipată și pregătită pentru a se apăra și a-și îndeplini misiunile în apele îndepărtate, adăugând că IRGCN încearcă "să își mențină prezența în apele internaționale din întreaga lume... Suntem obligați să ne protejăm interesele împotriva dușmanilor noștri, iar pe de altă parte, aceste nave ne pot extinde adâncimea operațională în apele albastre ".

Ministrul apărării Gantz a dezvăluit, de asemenea, că patru nave iraniene operează în Marea Roșie: două nave de reaprovizionare din clasa Bandar Abbas, o navă de debarcare logistică de model Hengam și o fregată din clasa Mowj, care este fabricată în Iran (alte fregate din această clasă, numite "distrugătoare" de către Iran, includ Jamaran, Damavand, Sahand, Dena, Talayieh și Zagros). Fregatele sunt echipate cu o torpilă, rachete anti-navă chinezești 802-B, rachete sol-aer, sisteme de apărare aeriană, mitraliere și diferite sisteme electronice. Merită subliniat faptul că acestea aparțin marinei iraniene (IRIN), nu marinei IRGC (IRGCN), și că unele dintre ele operează în regiune împotriva piraților și escortează nave comerciale și petroliere iraniene. În același timp, după cum s-a menționat, IRGC exploatează prezența marinei iraniene "de apă albastră" pentru a desfășura activități operaționale de pe aceste nave, deoarece propriile lor nave "de apă verde" au sarcina de a patrula în regiunea litorală a Golfului Persic și de a se angaja în războiul asimetric împotriva marinei americane.

Prezența iraniană în Marea Arabiei și în Marea Roșie se ascunde în spatele sloganurilor de război internațional împotriva pirateriei. Cu toate acestea, ea este, de asemenea, utilizată pentru activitatea operațională iraniană și pentru contrabanda cu arme către Houthis din Yemen, Somalia și organizațiile teroriste palestiniene din Gaza și Liban. Ca parte a strategiei agresive a Iranului privind dronele, navele transformate folosite de marina IRGC și de marina iraniană servesc drept platforme de lansare pentru drone, nave rapide și bărci navale kamikaze încărcate cu explozibil (ghidate prin GPS și fără pilot) care pot lovi ținte în Mediterana, inclusiv platformele de gaz israeliene. Aceste capacități navale iraniene sunt bine adaptate la doctrina de război asimetric a Iranului. Unele dintre aceste capacități sunt utilizate în prezent împotriva infrastructurii strategice saudite, inclusiv atacuri asupra instalațiilor petroliere pe mare și pe uscat, asupra navelor saudite care operează în largul coastelor saudite și pentru atacuri de represalii iraniene împotriva activelor străine din regiune.

În plus, Iranul face contrabandă cu arme în Cornul Africii pentru a-și intensifica implicarea în regiune și pentru a-și consolida poziția în Cornul Africii, în special în Somalia, care nu este doar o destinație în sine pentru contrabanda cu arme, ci și o stație de tranzit pentru transportul armelor pe Marea Roșie spre Marea Mediterană.

Activitatea navală a Iranului în regiune a fost afectată de vremuri grele, inclusiv de atacuri misterioase asupra navelor iraniene și de confiscarea armelor de pe navele și ambarcațiunile originare din Iran. Cu toate acestea, Iranul își va continua activitatea maritimă în regiune, își va moderniza capacitățile de lansare a dronelor (pentru atacuri și colectarea de informații) de pe platforme maritime și va livra arme aliaților săi din zonă, organizațiilor teroriste palestiniene și Hezbollah.

Având în vedere atacurile aeriene în curs împotriva reprezentanților săi din Gaza, Yemen, Liban, Siria și Irak, Iranul acordă o mare importanță armelor sol-aer. În consecință, va continua să îmbunătățească capacitățile proxy-urilor sale în acest sens cu 358 de SAM-uri și MANPADS și alte capacități de apărare aeriană prin contrabandă pe calea aerului, pe uscat și pe mare.

Prezența crescută a Iranului - inclusiv a forțelor IRGC însărcinate cu asistența logistică și terorismul - intensifică amenințarea la adresa rutelor comerciale și maritime internaționale. Aceasta sporește capacitatea Iranului de a ataca nave, cum ar fi atacul asupra cargoului MT Mercer Street în largul coastelor Omanului în iulie 2021. Comandamentul Central al SUA a declarat că drona care a lovit nava și a ucis doi membri ai echipajului a fost fabricată în Iran (alte două drone lansate spre navă și-au ratat ținta).

Îmbunătățirea războiului naval iranian, a dronelor aeriene și maritime, a ambarcațiunilor rapide și a capacităților de lansare a rachetelor de pe platformele maritime, toate acestea oferă Iranului capacitatea de a opera împotriva țintelor de pe mare în cadrul unui război asimetric și de a dezvolta un posibil răspuns împotriva Israelului ca represalii la atacurile în curs de desfășurare împotriva activelor de securitate și a țintelor nucleare iraniene.

Explicație foto: harta bazelor militare din Golful Persic, Marea Roșie și Orientul Mijlociu.

