Prezentatoarea TV rusă Olga Skabeyeva a comentat imaginile distribuite pe Internet de la protestele din Franța. După ce a relatat despre incendierea gunoaielor din Paris, Skabeyeva a adăugat: „Poate așa arată suveranitatea.”

Ministrul de interne francez, Gérald Darmanin, a declarat că joi, în a noua zi de mobilizare împotriva reformei pensiilor, au avut loc '457 de arestări' şi '441 de poliţişti şi jandarmi au fost răniţi, transmite AFP, relatează Agerpres.

Invitat la postul Cnews vineri, ministrul a mai spus că '903 piese de mobilier urban sau pubele' au fost incendiate joi la Paris în timpul manifestaţiei convocate de sindicate.

La fel ca şeful poliţiei din Paris joi seară, ministrul de interne a insistat pe 'radicalizarea' manifestanţilor şi pe violenţa 'extremei stângi'.

'Extrema stânga vrea să atace Republica', a spus Darmanin, apreciind că este nevoie de 'un mesaj colectiv de condamnare'.

El s-a arătat surprins de absenţa reacţiilor politicienilor în faţa numărului de poliţişti şi jandarmi răniţi, 'cam o mie' de la începutul mişcărilor de contestare a reformei pensiilor. Există 'un sport naţional ce constă în a mânji poliţiştii şi jandarmii', crede Darmanin.

'Ţara trebuie să se trezească şi să condamne extrema stângă şi agitatorii. Ei sunt puţin numeroşi, dar extrem de violenţi', a adăugat el.

Pe de altă parte, ministrul a subliniat munca 'formidabilă' a forţelor de ordine pentru 'a preveni un deces'. 'Nu a existat niciun mort, niciun rănit grav', a insistat Darmanin, care a vorbit totuşi despre cazul unei manifestante rănite grav la Rouen în condiţii încă neelucidate.

Un sondaj de opinie realizat de Odoxa-Backbone consulting pentru Le Figaro relevă efectele contraproductive ale interviului acordat de președintele Macron miercuri seara, cu o zi înainte de protestele de amploare de joi din Franța.

Emmanuel Macron și-a ratat în mod evident ținta. Urmărită de zece milioane de francezi, potrivit cifrelor Médiamétrie, intervenția șefului statului francez, difuzată pe TF1 și France 2 în ajunul celei de-a noua zile de proteste împotriva reformei pensiilor, pare să fi înrăutățit climatul social. Este ceea ce arată un sondaj Odoxa-Backbone consulting, realizat pentru Le Figaro. Potrivit cercetării sociologice, președintele nu a convins trei sferturi dintre francezi - 76% dintre ei. Aceasta este "cea mai proastă intervenție din istoria post-testărilor lui Emmanuel Macron", după cum subliniază institutul obișnuit să analizeze efectele generate de discursurile președintelui. Situația este comparată cu discursul din 11 decembrie 2018, în timpul căruia președintele a convins doar 37% dintre cetățeni în plină criză a "vestelor galbene".

Russian propagandist Skabeyeva keeps talking about France - this time about trash and rats that "devour the remnants of European wellbeing" and "that's what loss of sovereignty looks like"



I wonder how many followers from France have I got? Could you tell us how France is doing?