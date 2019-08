Isărescu: Avem o scădere a ritmului de creştere a creditării la sub 8%

România înregistrează nu o scădere a creditării, ci o scădere a ritmului de creştere a creditării, la sub 8% în ultimele luni, a declarat, joi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, potrivit Agerpres.

"Avem nu scădere a creditării, câtuşi de puţin, creditul creşte, dar o scădere a ritmului de creştere a creditării, sub 8% în ultimele luni. 8% creştere anuală. Nu este mult. Nu este mult având în vedere că este o creştere nominală a creditului....Dacă avem în vedere o creştere economică de 4-5% plus o inflaţie de 4%, este uşor sub creşterea nominală a PIB-ului. Cu alte cuvinte, cele două concluzii pe care le-am menţionat în întâlnirea noastră precedentă sunt valide şi reflectate de cifre", a spus Mugur Isărescu.

El a precizat că este posibil să vedem o continuare a scăderii ponderii creditului în total PIB sau să nu existe o creştere a intermedierii financiare. De asemenea, guvernatorul a menţionat că BNR nu doreşte descurajarea creditării prin majorarea dobânzilor.

Mugur Isărescu a precizat că sunt probleme structurale în ceea ce priveşte creditarea: o creştere uşor exagerată a creditării către populaţie în dauna creditării către firme, iar în cadrul creditării către populaţie, avem angajarea băncilor către credite mai puţin "înţelepte" către persoanele care nu dovedesc capacitate solidă de rambursare.

Potrivit guvernatorul BNR, costul aferent creditelor de consum se situează la un nivel comparabil cu cel al ţărilor din regiune însă cel aferent creditelor pentru locuinţe se plasează pe un palier încă superior.

"Dobânda anuală efectivă medie la creditele noi pentru consum acordate gospodăriilor populaţiei în Zona Euro este undeva în jur de 6%, stabilă, în România stabilă din 2015 la un nivel de 10%, într-un an şi jumătate aproape sub ratele de dobândă anuală efectivă medie din cele trei ţări cu care ne putem compara (Cehia, Ungaria şi Polonia n.r.). Chiar sub Cehia, sub Ungaria şi sub Polonia. Nici pe departe cel mai scump credit din Europa cum s-a bătut tam-tam-ul.....Acum este uşor peste cea din Cehia, dar este sub cea din Ungaria şi Polonia.....La creditele pentru locuinţe, cu aceeaşi comparaţie, Zona Euro şi cele trei ţări, Cehia Ungaria şi Polonia, într-adevăr s-a sărit relativ calul datorită creşterii dobânzilor în piaţa monetară. Creşterea a dobânzilor în piaţa monetară care a fost corelată cu evoluţia inflaţiei", a mai spus Mugur Isărescu.