Jacinda Ardern critică un film despre reacţia ei la atacurile asupra moscheilor din Christchurch

Jacinda Ardern, prim-ministrul Noii Zeelande, a criticat luni lansarea unui film despre reacţia ei după atacurile teroriste comise în 2019 asupra moscheilor din Christchurch, considerând că această premieră cinematografică are loc într-un moment neinspirat şi că pelicula abordează un subiect nepotrivit, informează AFP.

Filmul de origine americană "They Are Us" a suscitat reacţii puternice în rândul musulmanilor din Noua Zeelandă, liderii acestei comunităţi reproşându-i producţiei că promovează un discurs care glorifică "salvatorul alb", potrivit agerpres.ro.

La 15 martie 2019, un australian adept al supremaţiei albilor şi care avea asupra lui mai multe arme, a deschis focul în două moschei, ucigând 51 de persoane şi rănind alte câteva zeci.

Pentru Jacinda Ardern, acele atacuri teroriste rămân în continuare extrem de "vii" în mintea multor neozeelandezi.

"După părerea mea, şi aceasta este o opinie personală, (lansarea filmului - n.r.) vine prea devreme şi se dovedeşte prea crudă" pentru Noua Zeelandă, a declarat Jacinda Ardern pentru televiziunea publică TVNZ.

Jacinda Ardern a fost apreciată pe scară largă pentru compasiunea dovedită faţă de supravieţuitorii atacurilor şi faţă de familiile victimelor acestora, precum şi pentru decizia ei rapidă de a înăspri legislaţia privind armele de foc în Noua Zeelandă.

Titlul filmului se referă la o frază folosită de Jacinda Ardern într-un discurs rostit imediat după tragedie, în care a promis, printre altele, că va sprijini comunitatea musulmană.

"Sunt atât de multe poveşti care ar trebui spuse, cele despre comunităţi, despre familii", a declarat Jacinda Ardern, considerând că povestea ei "nu ar trebui să facă parte dintre acestea".

Nimeni "nu ar trebui să încerce să comercializeze sau să profite de o tragedie care a lovit comunitatea noastră", a declarat Asociaţia Naţională a Tineretului Islamic, denunţând natura "senzaţionalistă" a filmului. Lungmetrajul "lasă deoparte victimele şi supravieţuitorii şi se concentrează pe răspunsul unei femei albe", a criticat asociaţia.

Autorul atacurilor, Brenton Tarrant, a fost condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitatea eliberării condiţionate, o premieră în Noua Zeelandă.