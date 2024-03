O fostă vedetă de filme pentru adulţi e pe moarte! Mai are de trăit câteva luni / Foto

O fostă vedetă de filme pentru adulţi e pe moarte! Mai are de trăit câteva luni

Jenna Jameson, una dintre cele mai mari vedete din lumea filmelor pentru adulți, a devenit subiectul multor discuții după ce a făcut publică lupta ei împotriva unei boli teribile.

Jenna Jameson a aflat că mai are de trăit câteva luni. La aproape doi ani de la diagnosticul îngrijorător, fosta vedetă a filmelor pentru adulţi aduce vești încurajatoare despre evoluția stării sale de sănătate, demonstrând că perseverența și abordarea holistică pot face diferența.

În urmă cu aproximativ doi ani, Jenna Jameson a fost diagnosticată cu sindromul Guillain-Barre, o afecțiune rară care afectează sistemul nervos periferic. Diagnosticul a venit pe fundalul unor probleme de sănătate existente, incluzând atrofia musculară și dificultăți de mers. Mai târziu, temerile ei au fost alimentate de suspiciuni cu privire la o posibilă afecțiune cancerigenă la sânge, când a primit vestea că mai are de trăit cel mult un an.

„Când mi s-a spus pentru prima dată că nu mai aveam foarte mult de trăit, cred că am clacat. Nu prea știam cum să diger asta”, a spus actrița într-un interviu din august 2023.

Confruntată cu aceste provocări și cu vestea sumbră că mai are de trăit doar câteva luni, Jenna Jameson a decis să nu se lase doborâtă de adversități. În loc să accepte pasiv situația, a ales să lupte. A adoptat o abordare holistică, acceptând perspectivele unei vieți dependente de scaun cu rotile, dar refuzând să fie definită de boală.

Într-o postare recentă pe Instagram, Jenna Jameson a evidențiat progresul ei într-o comparație între viața ei de dinainte de boală și prezent, demonstrând o determinare puternică de a înfrunta provocările.

„Mi-am pierdut capacitatea de a merge acum peste un an și am crezut că am terminat. M-am luptat pentru a reveni și încerc constant să devin un om mai bun la exterior, dar mai important, la interior”, a scris

Pe lângă provocările fizice, Jenna Jameson a vorbit și despre lupta sa mentală, subliniind importanța acesteia în procesul de vindecare. Cu o istorie personală tumultoasă, care include mai multe relații și căsnicii eşuate, Jenna Jameson demonstrează că fiecare zi este o luptă și o șansă de a evolua.

„Boala mea nu a fost identificată în spital. Mi s-au dat multe diagnostice, dar apoi au fost retrase. Și am ajuns până în punctul în care am fost atât de frustrată încât am ieșit din spital și am adoptat o abordare holistică care a început să funcționeze. Sunt sigură că în mare parte boala mea ar putea fi atribuită spațiului meu mental. Creierul tău este conectat la sănătatea ta fizică… Și am avut parte de multă durere”, a mai spus Jenna Jameson.