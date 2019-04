Jennifer Lawrence vrea o nuntă extrem de discretă

Actrița Jennifer Lawrence, care s-a logodit în februarie cu directorul unei galerii de artă, Cooke Maroney, își dorește o nuntă privată, la care să participe doar rudele sale și cele ale viitorului soț, relatează contactmusic.net, potrivit mediafax.

Surse apropiate starului american afirmă că aceasta își dorește să aibă o ceremonie intimă, la care să participe doar membrii familiilor lor. "(Jennifer, n.r.) își apreciază familia. Voi fi surprinsă dacă rudele sale nu vor fi invitate la nuntă", a declarat un apropiat al vedetei pentru revista People.

O altă sursă a afirmat că actrița apreciază faptul că logodnicul său nu o tratează precum o celebritate. "El este un om extraordinar. Este deștept, amuzant, îi acordă toată atenția și nu o tratează ca o vedetă, precum au făcut-o ceilalți iubiți ai ei. Este cel mai de treabă om cu care a avut o relație. Nu este influențat de Hollywood", a declarat sursa.

Apropiații actriței spun că nunta va avea loc în New York, orașul în care aceasta l-a cunoscut pe Maroney.

Jennifer Lawrence, în vârstă de 28 de ani, s-a logodit cu Cooke Maroney, directorul Gladestone Gallery din New York, în luna februarie. Deși actrița este discretă cu privire la viața personală, ea a fost fotografiată de paparazzi purtând "un inel masiv" pe degetul rezervat de obicei bijuteriilor prin care se oficializează o logodnă.

Jennifer Lawrence Shrader, născută pe 15 august 1990, în Louisville, Kentucky, este una dintre actriţele americane în plină ascensiune. A avut roluri principale în "The Bill Engvall Show" şi în filme precum "Departe de câmpia în flăcări/ The Burning Plain" şi "Mâinile tatălui meu/ Winter's Bone", pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriţă. Jennifer Lawrence, care s-a remarcat şi în seria "Jocurile foamei/ The Hunger Games", a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru prestaţia din filmul "Scenariu pentru happy-end/ Silver Linings Playbook", în 2013. În anul următor, vedeta americană a fost nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru evoluţia ei din filmul "Ţeapă în stil american/ American Hustle". A patra nominalizare la Oscar a obținut-o pentru interpretarea din filmul "Joy" (2015).

Actrița a avut o relație cu actorul Nicholas Hoult în perioada 2011 - 2014, o scurtă legătură cu Chris Martin, solistul formației Coldplay, în 2015, iar apoi una de un an cu regizorul Darren Aronofsky.

În 2018, Jennifer Lawrence a ocupat locul al patrulea în topul celor mai bine actrițe din lume, cu 18 milioane de dolari.