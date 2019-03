Jennifer Lopez şi Alex Rodriguez s-au logodit

Cântăreața Jennifer Lopez și iubitul ei, Alex Rodriguez, fost jucător profesionist de baseball, s-au logodit în timpul unei vacanțe în Bahamas, după cum a anunțat chiar cei doi pe contul de Instagram, potrivit mediafax.

"A spus da", a scris Alex Rodriguez, în vârstă de 43 de ani, pe Instagram, mesaj căruia i-a atașat o poză cu diamantul impresionant primit de Jennifer Lopez, în vârstă de 49 de ani.

Ulterior, cântăreața a distibuit și ea postarea, căruia i-a alăturat opt emoticonuri în formă de inimă neagră.

Cuplul a aniversat doi ani de relație pe 3 februarie, potrivit revistei People.

Jennifer Lopez a fost căsătorită de trei ori. Prima dată cu ospătarul cubanez Ojani Noa, apoi cu dansatorul Chris Judd, ambele căsătorii durând un an, şi apoi cu cântăreţul Marc Anthony, cu care a stat căsătorită timp de șapte ani. Cântăreața americană a avut relaţii şi cu alţi doi bărbaţi celebri, respectiv rapperul P. Diddy şi actorul Ben Affleck.

Jennifer Lopez, în vârstă de 49 de ani, s-a lansat iniţial ca actriţă, înainte de a deveni o vedetă a muzicii pop. După ce a devenit cunoscută în anii 1990 cu rolul din sitcomul "In Living Color", Jennifer Lopez a devenit un star de talie mondială, remarcându-se în filme precum "Selena", "Trenul cu bani", "Anaconda", "Eu cu cine mă mărit?", "Camerista", "Plan de rezervă" şi "Pregăteşte-te, că vine!". Şi-a lansat albumul muzical de debut, "On the 6", în 1999. Jennifer Lopez s-a remarcat şi în calitate de jurat al emisiunii-concurs "American Idol", dar şi cu numeroase albume pop, care s-au vândut în peste 80 de milioane de exemplare. Jennifer Lopez este şi o femeie de afaceri cu un simţ antreprenorial dezvoltat, artista lansându-şi propria companie de producţie, o linie vestimentară şi o gamă de parfumuri.