Jeremy Irons va juca în serialul TV european 'Contele de Monte-Cristo'

Jeremy Irons, un actor britanic premiat cu Oscar, îl va interpreta pe abatele Faria, tovarăşul de detenţie al contelui de Monte-Cristo, într-un serial TV european adaptat după romanul omonim al scriitorului Alexandre Dumas şi produs în colaborare de postul francez France Televisions şi cel italian RAI, informează AFP.

"Jeremy Irons joacă rolul cheie al Abatelui Faria şi semnează cea de-a treia sa colaborare cu regizorul Bille August", cineastul danez recompensat cu trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes în 1988 şi 1992, a anunţat luni grupul Mediawan, potrivit Agerpres.

Jeremy Irons "a marcat istoria cinematografiei prin roluri emblematice în filme precum 'Dead Ringers', 'Reversal of Fortune' - care i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun actor -, 'The House of the Spirits", 'House of Gucci' şi pentru rolul său apreciat din serialul de televiziune 'Watchmen'", a reamintit grupul Mediawan.

Rolul principal din viitorul serial TV va fi jucat de actorul britanic Sam Claflin (cunoscut din producţii precum "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides", "The Hunger Games", "Peaky Blinders"). Franţuzoaica Ana Girardot va face şi ea parte din distribuţie.Proiectul acestui serial TV european în 8 episoade de câte 52 de minute a fost anunţat în octombrie. El este produs de grupul public francez France Televisions, cel italian Rai şi două companii din grupul Mediawan - Palomar (Italia) şi DEMD Productions (Franţa).Publicat în 1844, romanul "Contele de Monte-Cristo" prezintă povestea lui Edmond Dantes, trimis pe nedrept la închisoare şi care reuşeşte să se răzbune după ce evadează şi devine extrem de bogat graţie unei comori.Romanul scriitorului Alexandre Dumas a făcut obiectul mai multor adaptări cinematografice şi de televiziune, inclusiv al uneia realizate în 1998 de postul francez TF1, în care rolul principal a fost jucat de Gerard Depardieu.În cinematografie, actorul Pierre Niney urmează să îl interpreteze şi el pe contele de Monte-Cristo într-un film a cărui lansare este programată pentru sfârşitul anului 2024.