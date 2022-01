Josh Cavallo, primul fotbalist profesionist care a recunoscut că este homosexual, victima insultelor homofobe la un meci în Australia

Cunoscut la nivel mondial drept primul jucător profesionist în activitate care şi-a dezvăluit homosexualitatea, Josh Cavallo a fost victima unor insulte homofobe în timpul meciului Melbourne-Adelaide de sâmbătă (1-1), din campionatul Australiei, potrivit news.ro.

"Nu mă voi preface că nu am auzit insultele homofobe de aseară", a scris jucătorul australian pe Twitter. "Nu am cuvinte să exprim cât de dezamăgit am fost. Societatea noastră are încă aceste probleme în 2022", a continuat el.

Intrat la Adelaide în minutul 60, tânărul de 22 de ani a fost victima unor insulte homofobe din tribunele stadionului Melbourne Victory. "Este inacceptabil, aceşti oameni trebuie să răspundă. Ura nu va învinge niciodată. Nu-mi voi cere niciodată scuze că sunt aşa cum sunt", a mai spus el.

Citește și: PEDEAPSĂ DURĂ cerută de procurorii DNA în cazul ex-secretarului de stat Mihnea Costoiu

Melbourne Victory a anunţat că "condamnă ferm acest comportament" şi "va efectua o anchetă", alături de omologii lor de la Adelaide United. La rândul său, Josh Cavallo a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj puternic platformelor sociale. "Pe toate reţelele de socializare, Instagram şi Twitter, refuz să văd copii sau adulţi primind mesaje de ură şi dureroase aşa cum le-am primit eu. Este o realitate tristă că platformele nu fac suficient pentru a opri aceste mesaje", a adăugat jucătorul.