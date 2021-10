Jucătorii echipei CS Mioveni vor purta banderole albe la meciurile următoare în semn de protest faţă de greşelile de arbitraj făcute împotriva lor

Jucătorii echipei CS Mioveni vor purta banderole albe la meciurile următoare în semn de protest faţă de greşelile de arbitraj făcute împotriva nou-promovatei, a anunţat clubul, joi, într-un comunicat publicat pe site-ul său, conform agerpres.

''În semn de protest faţă de greşelile de arbitraj lotul echipei noastre, conducerea clubului şi personalul auxiliar vor purta în timpul desfăşurării meciurilor o banderolă albă pe mâna dreaptă. Sperăm ca şi publicul prezent la meciurile următoare să ni se alăture în acest demers şi să poarte la jocuri aceleaşi banderole albe'', a anunţat clubul.

"Având în vedere faptul că greşelile de arbitraj continuă în defavoarea echipei noastre, a se vedea meciul cu CFR în urma căruia am depus un memoriu la LPF, FRF, CCA, meciul cu Chindia, în care ne-a fost anulat un gol valabil, totul culminând cu partida din etapa trecută cu FCSB, în care am fost sancţionaţi cu un 11 m inexistent, am primit un gol din offside şi i s-a dat un galben pe nedrept lui Buziuc, conducerea clubului a trimis un nou memoriu la FRF şi CCA, arătând ce s-a întâmplat la aceste meciuri. Am specificat în acest memoriu că dacă nu se vor lua măsuri corespunzătoare, vom face demersuri către UEFA", se arată în comunicatul grupării argeşene.Sâmbătă, CS Mioveni va juca pe teren propriu cu FC Botoşani (17:30), în etapa a 13-a a Ligii I.