Judecătorii atrag atenția, într-o motivare, asupra corupției din instituțiile publice: Este inacceptabil într-o societate bazată pe supremația dreptului

Tribunalul Bihor a motivat decizia de condamnare la 8 ani de inchisoare in cazul fostului presedinte al Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss, judecătorii invocând cuantumul ridicat al mitei, modul in care a fost disimulata, precum și functia pe are o detinea, potrivit ziare.com.

Hotararea nu este definitiva, fiind deja atacată cu apel la Curtea de Apel Oradea.

In acelasi dosar, milionarul Beniamin Rus a primit o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare. Totodata, Bojtor Vilmos Laszlo, directorul societatii paravan Ariston Distribution Corporation, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare.

In cazul inculpatilor Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo si Gheorghe Ioan Roatis, a intervenit prescriptia faptelor, notează sursa citata.

Judecatorii spun ca "prin conduita lor inculpatii contribuind la consolidarea curentului de opinie cristalizat la nivelul societatii romanesti ca, pentru persoanele care au bani si un sistem relational, institutiile publice functioneaza pe alte criterii decat cele prevazute in Constitutie, legi, aspect de natura sa genereze o stare de neincredere in continuare in activitatea institutiilor publice, la nivel local si central, in randul opiniei publice avand in vedere si amploarea ingrijoratoare a faptelor de acest fel cu consecinte deosebite asupra increderii in corectitudinea sistemului-administratia publica si impactul negativ al faptelor de coruptie in randul cetatenilor".

"Chiar si simpla invocare a posibilitatii ca alesii locali, respectiv persoanele care sunt in functii in cadrul unei institutii publice puse in slujba cetatenilor sa actioneze in afara cadrului legal, este de natura sa erodeze in mod grav increderea, aceasta cu atat mai mult cu cat pretinderea acestei posibilitati este facuta in speta de fata chiar de un presedinte/vicepresedinte al Consiliului Judetean, inculpatii prin actiunile lor creand impresia in societate ca hotararile/deciziile de interes public la nivelul unei astfel de institutii publice pot fi cumparate, lucru inacceptabil intr-o societate bazata pe suprematia dreptului", motiveaza judecatorii.