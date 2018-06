Judecătorul CCR explică cum a decurs întâlnirea cu un consilier prezidențial: 'Am dedus că nu vorbește în nume propriu. O țară nu poate fi condusă de un ONG'

Judecătorul CCR a explicat cum a decurs întâlnirea cu Simina Tănăsescu, consilier prezidențial, în care i s-a spus că se cere un decret de revocare de către un ONG, menționând că a dedus că aceasta nu vorbește în nume propriu. Precizările, în contextul acuzațiilor de presiune din ultima perioadă în cazul judecătorilor CCR.

"Am văzut un sms de la Simina Tănăsescu: Putem vorbi la tel? Am sunat-o: Ce este, Simina?, ca o cunosc. Nu suntem într-o relație apropiata dar ne cunoastem. Zice: Vreau să ne vedem. Care e problemă?, o întreb eu. Am o sarcină ingrata si vreau sa discutam. Zic: Bine, când vrei? Eu pot si acum. Zice:Nu, eu sunt in concediu acum ca am examene, dar de maine putem. (..)Am sunat-o cu 15 minute, ne-am intalnit la facultatea de drept. A fost o neintelegere, ca cineva a inteles ca am fost la Cotroceni. Mi-a aratat o hartie de pe masa, ca circula. Zic : Asta circula de 2 săptămâni. Asta e o aberatie, de ce îmi arati. Zice : Se cere un decret. Ce decret, o întreb. Pentru revocarea ta, răspunde. Zic: Știi că nu se poate, eu sunt inamovibi.(..). Zice : Partea proasta e ca presedintele se afla intr-o situație ingrata, daca nu emite acest decret asociația asta ne va da in judecate. Am întrebat: Și care e problema daca va da? Daca se emite, va dau eu in judecata. Zice : Nu stiu ce sa facem. (..) Zice: am tinut sa te averitzez, sa nu fii luat prin surprindere, nu-mi amintesc exact cuvâtul. Și la plecare a zis ca are o sarcina ingrata. Asa am dedus si eu, ca nu vorbea in nume propriu,nu mi a zis ca are deja decretul pregatit. O tara nu poate fi condusa de un ONG sau de 10. Din toata discutia reiesa ca este o preocupare", a spus Petre Lăzăroiu la Antena 3.