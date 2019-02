Justin Bieber suferă de depresie

Cântărețul canadian Justin Bieber, care s-a căsătorit recent cu manechinul Hailey Baldwin, a fost diagnosticat cu depresie, provocată de presiunea celebrității, potrivit people.com, scrie Mediafax.

Potrivit People, care citează o sursă apropiată cântărețului în vârstă de 24 de ani, acesta are dificultăți în a suporta statutul său de celebritate.

"Justin are un aer abătut și obosit. Luptă puțin. Nu are legătură cu Hailey, este foarte fericit pentru că s-a căsătorit cu ea. Este altceva. Luptă mintal. Primește ajutor eficient și un tratament corespunzător. Are încredere că va fi mai bine", a spus sursa.

În 2017, Justin Bieber și-a întrerupt brusc un turneu - Purpose World Tour -, deși mai avea de susținut 14 concerte. Informații despre problemele sale de sănătate au apărut încă de pe atunci.

Justin Bieber a copilărit în oraşul Stratford din provincia canadiană Ontario, dar în prezent locuieşte în Statele Unite ale Americii. Artistul canadian, care a câştigat, printre altele, patru American Music Awards și un Grammy, a vândut peste 140 de milioane de albume la nivel global. Bieber a fost inclus în topul 10 al celor mai influente persoane din lume realizat de revista Forbes, în 2011, 2012 și 2013.

Justin Bieber și modelul Hailey Baldwin, fiica actorului Stephen Baldwin, s-au căsătorit la New York, în septembrie 2018, la două luni după ce cântărețul și-a cerut iubita de soție. În prezent, cei doi se pregătesc de nuntă.