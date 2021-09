Juventus a înregistrat pierderi de 190 milioane euro în sezonul 2020-2021, potrivit presei străine

Clubul italian de fotbal Juventus Torino a înregistrat pierderi de 190 milioane euro în exerciţiul financiar 2020-2021, mai mult decât dublu faţă de sezonul precedent, informează presa italiană, potrivit Agerpres.

Pandemia de Covid-19, care a obligat toate stadioanele din Italia să îşi închidă porţile, precum şi eliminarea timpurile din Liga Campionilor, în faza optimilor de finală, au contribuit din plin la acest bilanţ negativ.

Conform cifrelor comunicate marţi de compania-mamă a lui Juventus, Exor, şi preluate de revista Calcio e Finanza, Juventus va închide exerciţiul financiar 2020-2021 cu pierderi totale de 190,7 milioane euro.

Citește și: Poziție FERMĂ a șefului DNA în fața judecătorilor din CSM - Respinge ALEGAȚIILE acestora....



Aceasta va duce practic la dublarea pierderilor pe care "Bătrâna doamnă" le-au avut în sezonul 2019-2020, de 89,7 milioane de euro. Ar fi, de asemenea, al patrulea an consecutiv cu pierderi, după sezoanele 2015-2016 (4,1 milioane euro pierderi) şi 2016-2017 (42,6 milioane euro pierderi), conform sursei citate.



Juventus este este unul dintre puţinele cluburi din Italia care are în proprietate stadionul pe care îşi dispută meciurile de acasă şi, prin urmare, are venituri mai mari decât majoritatea echipelor din vânzarea de bilete, astfel că torinezii au fost afectaţi în mod deosebit de pandemie la acest capitol.



Chiar şi în acest moment, stadioanele din Italia sunt deschise la o capacitate de doar 50%, iar fanii pot asista la meciuri doar dacă facă dovada vaccinării sau a unui testa negativ la Covid-19.