Juventus Torino i-a prelungit contractul lui Wojciech Szczesny

Portarul Wojciech Szczesny şi-a prelungit contractul cu Juventus Torino până în vara anului 2024, informează lequipe.fr potrivit news.ro.

Precedenta înţelegere expira la finalul sezonului 2020/2021.

Polonezul de 29 de ani este la Torino din vara anului 2017, după ce înainte a mai jucat la Arsenal Londra şi sub formă de împrumut la Brentford şi AS Roma. El are 46 de selecţii în naţionala Poloniei.

La Juventus, Szczesny a jucat 84 de meciuri. În acest sezon, el a apărat 22 de partide în toate competiţiile, iar Gianluigi Buffon, zece.