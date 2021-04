Kelemen Hunor îl atenționează pe Stelian Ion privind anchetarea magistraților: 'Ar fi neconstituţională această abordare cu avizul CSM'

Vicepremierul Kelemen Hunor susţine că există discuţii în zona juridică despre faptul că ar fi neconstituţională abordarea cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru trimiterea în judecată a magistraţilor, precizând că CSM ar fi o instituţie administrativă şi nu ar avea cum să avizeze o chestiune legată de o procedură judiciară.

Kelemen Hunor a declarat, marţi, că discuţiile în coaliţie au fost ce se întâmplă după desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie.

Citește și: Poliția Capitalei face PRECIZĂRI de ULTIMĂ ORĂ despre cei trei MORȚI de la Victor Babeș

"Sunt două lucruri extrem de importante, pe de o parte desfiinţarea secţiei şi aici nu am avut nicio dezbatere, discuţie, polemică, nu am nicio problemă, în coaliţie cu toţii am fost de acord cu desfiinţarea secţiei. Discuţiile au fost ce urmează după desfiinţarea secţiei şi noi am avut un amendament prin care am propus ca anchetarea magistraţilor să se facă de Secţia de urmărire penală şi criminalistică din subordinea procurorului general. (...) Asta ar fi o garanţie constituţională că nu se întoarcem în anii în care, cum bine cunoaşteţi şi din raportul Inspecţiei Judiciare, au fost probleme, dacă mă refer doar la Prahova, la Oradea, la Braşov, deja am arătat ce probleme au fost”, a explicat vicepremierul.

El a menţionat că soluţia cu avizul CSM a venit de la ministrul Justiţiei, Stelian Ion. "Liberalii au avut o altă abordare legată de anchetarea, teritorialitatea anchetelor, nici varianta noastră, nici varianta PNL-ului nu a fost agreată de ministrul Justiţiei, el a venit cu varianta CSM, cu avizul înainte să fie trimişi în judecată, nu în faza de urmărire penală, ci după terminarea urmăririi penale. Asta a fost soluţia de compromis, nu a fost nici de la mine, nici de la PNL, a fost de la ministrul Justiţiei şi a trecut prin această formă în Camera Deputaţilor, încep dezbaterile la Senat”, a afirmat Kelemen.