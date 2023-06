Kelemen Hunor, mesaj de ultimă oră pe FB: UDMR și-a asumat guvernarea până în 2024. Va deveni responsabilitatea domnului Ciolacu să ne cheme la discuții

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a venit cu un nou mesaj pe Facebook, după discuțiile pe care le-a avut duminică după-amiază cu liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Kelemen Hunor: La ședința de vineri a Consiliului Permanent al Uniunii am primit mandat de la colegii mei ca, în cadrul întâlnirilor cu liderii PSD și PNL, să cer respectarea protocolului semnat. Acesta este un mesaj nu doar pentru noi înșine, ci și către societate: protocolul semnat și cuvântul dat trebuie respectate, indiferent că a trecut un an și jumătate. Doar prin respectarea cuvântului dat se poate restabili încrederea în clasa politică, în liderii politici.

'UDMR și-a asumat guvernarea până în 2024'

UDMR și-a asumat guvernarea până în 2024. Ne-am angajat în această guvernare cu toate forțele noastre, iar rezultatele pe care noi le-am înregistrat vorbesc de la sine. Aceste rezultate, dar și profesionalismul și seriozitatea cu care ne-am aplecat asupra guvernării sunt argumentele noastre de forță, deci nu avem niciun motiv să renunțăm la ministerele conduse până acum.

Vineri i-am sunat pe liderii partidelor coaliției și le-am transmis poziția Uniunii. Atunci le-am spus că nu putem accepta Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Energiei, ci, în continuare, dorim păstrarea portofoliilor deținute de către noi până acum. Suntem flexibili în sensul în care, pe lângă păstrarea portofoliului Dezvoltării, putem vorbi despre schimbul Ministerului Mediului pentru ceva similar. Anterior, am făcut un compromis când am acceptat comasarea Ministerului Sportului într-un alt minister. Eu am propus să fie o autoritate națională pentru sport, o instituție autonomă, dat fiind că anul viitor vor fi Jocurile Olimpice.

În acest moment există un acord de coaliție și până când președintele Klaus Iohannis nu îl desemnează prim-ministru pe domnul Marcel Ciolacu, acest acord este în vigoare, iar atunci va deveni responsabilitatea domnului Ciolacu să ne cheme la discuții în ce format vrea și să decidă cum mergem mai departe.