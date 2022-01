Klaus Iohannis a fost EXCLUS de Joe Biden, de la discuția despre Ucraina: LISTA liderilor europeni care au participat la videoconferință

Partener strategic al SUA și cu interes direct în rezolvarea crizei militare din Estul Europei, România a fost ”uitată” la discuția cu președintele SUA, Joe Biden.

Conform unui comunicat oficial dat de Casa Albă, președintele Joe Biden a organizat o videoconferință cu liderii europeni, pe tema situației din Ucraina. Iată lista oficială a liderilor europeni, care au discutat cu Joe Biden:

”Participants in the call included European Commission President Ursula von der Leyen, European Council President Charles Michel, President Emmanuel Macron of France, Chancellor Olaf Scholz of Germany, Prime Minister Mario Draghi of Italy, NATO Secretary General Jens Stoltenberg, President Andrzej Duda of Poland, and Prime Minister Boris Johnson of the United Kingdom.”.

De remarcat că România lipsește de pe această listă, în timp ce Polonia, o țară aflată în aceeași situație ca și România, a participat la discuție.

"Preşedintele Biden a organizat astăzi o videoconferinţă printr-un canal securizat cu lideri europeni. Au reiterat preocupările continue referitoare la acumularea de forţe militare ruse în apropierea frontierelor Ucrainei şi au exprimat susţinere pentru suveranitatea Ucrainei şi pentru integritatea teritorială a acestei ţări", anunţă Preşedinţia SUA, conform unui comunicat postat pe site-ul propriu.

"Liderii au evidenţiat dorinţa comună pentru soluţionarea pe cale paşnică a actualelor tensiuni şi au analizat recentele interacţiuni cu Rusia în format multiplu. Au discutat despre eforturile comune de a împiedica o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei, inclusiv despre pregătirile de a impune consecinţe masive şi costuri economice severe în cazul unei astfel de acţiuni, precum şi despre consolidarea securităţii pe flancul estic al NATO. Au asumat angajamentul de a continua consultările strânse între aliaţii şi partenerii transatlantici, inclusiv prin colaborare şi în cadrul Uniunii Europene, Alianţei Nord-Atlantice şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)", subliniază Casa Albă.

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a salutat, luni, angajamentele statelor membre de a suplimenta capabilităţile militare în estul Europei, inclusiv în România, în contextul presiunilor militare exercitate de Rusia asupra Ucrainei, în timp ce Administraţia de la Moscova a denunţat "limbajul ameninţărilor şi presiunilor militare". Alianţa Nord-Atlantică intenţionează să organizeze o nouă reuniune cu Rusia pentru găsirea unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi, a afirmat săptămâna trecută Jens Stoltenberg, avertizând că, în caz contrar, există riscul unui conflict militar în Europa.

Pentagonul a anunţat că 8.500 de militari americani au fost plasaţi în stare de alertă pentru posibila trimitere în Europa de Est, eventual pentru activarea Forţei de Reacţie a NATO, care are 40.000 de militari.

Administraţia Vladimir Putin cere garanţii că Alianţa Nord-Atlantică nu va continua extinderea spre est şi argumentează că este necesară revenirea la arhitectura de securitate anterioară anului 1997, astfel că NATO trebuie să retragă trupele şi echipamentele militare inclusiv din România şi Bulgaria. Washingtonul urmează să transmită în următoarele zile răspunsuri scrise Moscovei privind garanţiile de securitate.