Klaus Iohannis: 'Eu am considerat tot timpul şi consider şi acum că lupta anticorupţie e necesară şi importantă. Am lăudat în fiecare an activitatea DNA'

Preşedintele Klaus Iohannis afirmă că lupta anticorupţie este necesară şi importantă, iar el a lăudat activitatea DNA şi va continua să facă acest lucru. "Dacă au fost abateri acolo, atunci aceste lucruri nu mi se aduc mie la cunoştinţă, există un organism specializat care se ocupă de aceste chestiuni, Inspecţia Judiciară, şi este un organism constituţional care analizează aceste chestiuni, CSM. Acolo se discută toate aceste lucruri, nu la nivel de Administraţie Prezidenţială", spune el, potrivit news.ro.

Iohannis a fost întrebat, miercuri seară, în conferinţa de presă, de ce nu a sancţionat abuzurile DNA în perioada Kovesi.

"Eu am considerat tot timpul şi consider şi acum că lupta anticorupţie e necesară şi importantă. Am lăudat în fiecare an activitatea DNA şi voi continua să fac asta. Dacă au fost abateri acolo, atunci aceste lucruri nu mi se aduc mie la cunoştinţă, există un organism specializat care se ocupă de aceste chestiuni, Inspecţia Judiciară, şi este un organism constituţional care analizează aceste chestiuni, CSM. Acolo se discută toate aceste lucruri, nu la nivel de Administraţie Prezidenţială", a replicat el.

Iohannis spune că, în calitate de preşedinte, a vorbit despre lupta anticorupţie, susţine această luptă, iar opţiunea sa va fi ca şi de acum să laude activitatea celor care luptă împotriva corupţiei.