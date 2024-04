Klaus Iohannis, în campanie pentru NATO - Discuții cu premierul Canadei

"Am avut o discuţie substanţială astăzi cu prim-ministrul Justin Trudeau, concentrându-ne pe dezvoltarea în continuare a relaţiei bilaterale dinamice româno-canadiene şi a acţiunii comune în calitate de aliaţi NATO. Privind în perspectivă spre viitorul summit NATO şi oportunitatea de a obţine rezultate semnificative", a scris Iohannis pe reţeaua de socializare X.

Klaus Iohannis aspiră a funcția de secretar general al NATO. Luni, două dintre ultimele țări care nu își anunțaseră decizia - Turcia și Slovacia - au anunțat că îl susțin pentru această funcție pe Mark Rutte.

I had a substantial discussion today with PM @JustinTrudeau focusing on further development of our dynamic bilateral ???????? ???????? relation and joint action as NATO allies. Looking ahead to the upcoming NATO Summit and the opportunity to deliver significant results. @CanadianPM