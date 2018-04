Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Christian Wulff, fost preşedinte al RF Germania

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, marţi, la Palatul Cotroceni pe Christian Wulff, fost preşedinte al Republicii Federale Germania, aflat în vizită la Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, cu acest prilej, Iohannis a evocat dinamica susţinută a relaţiei româno-germane, care are valenţe strategice şi este una dintre cele complexe relaţii ale României cu un stat membru al Uniunii Europene."Fostul preşedinte al Germaniei a exprimat apreciere faţă de întreaga activitate a preşedintelui României şi a accentuat importanta sa contribuţie la promovarea unei imagini pozitive a ţării noastre la nivel internaţional şi la consolidarea relaţiilor de prietenie cu Germania, care se bazează pe încredere, respect reciproc şi oportunităţi de dezvoltare", se arată în comunicat.Preşedintele Iohannis a evidenţiat necesitatea ca dialogul politic bilateral să fie dezvoltat pe toate palierele pentru impulsionarea cooperării sectoriale şi a evocat rolul foarte important, de liant, pe care comunitatea română din Germania şi minoritatea germană din România îl au în consolidarea relaţiei bilaterale.Şeful statului a subliniat, conform Administraţiei Prezidenţiale, că problematica bunei integrări şi contribuţiei minorităţilor române şi germane merită o atenţie politică sporită.Fostul preşedinte german Christian Wulff a amintit importanţa dimensiunii economice a relaţiei bilaterale şi satisfacţia investitorilor germani prezenţi în ţara noastră. În acest context, preşedintele Klaus Iohannis a accentuat condiţiile economice favorabile oferite de piaţa din România şi a încurajat companiile germane să îşi menţină încrederea şi atitudinea pozitivă faţă de România şi să continue să investească în ţara noastră.Cei doi oficiali au discutat şi despre marile dosare care vor trebui gestionate de Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene din 2019, precum şi despre contextul politic european de la acel moment."Preşedintele Klaus Iohannis a arătat că preluarea de către România a Preşedinţiei Consiliului UE reprezintă o fereastră de oportunitate şi că are în vedere o abordare pragmatică, cu obiective fezabile, astfel încât cetăţenii să poată percepe rezultatele tangibile şi valoarea adăugată a proiectului european", menţionează Administraţia Prezidenţială, care arată că şeful statului a asigurat că se va implica personal în exercitarea cu succes de către ţara noastră a acestui rol important.Administraţia Prezidenţială precizează că fostul înalt oficial german a apreciat că, prin profilul său puternic pro-european, România are vocaţia şi legitimitatea de a contribui la consolidarea UE, în special datorită implicării şi viziunii preşedintelui Klaus Iohannis."Fostul preşedinte Christian Wulff a evidenţiat că, în aceste condiţii, are speranţa că Preşedinţia României la Consiliul UE va conferi vitalitate proiectului european şi că va reprezenta un veritabil impuls de dezvoltare", mai arată sursa citată.