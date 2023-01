Kremlinul tremură în fața deciziei Occidentului de a livra arme Ucrainei: 'Va însemna aducerea conflictului la un nou nivel calitativ'

Aprovizionarea Ucrainei cu arme pentru a lovi pe teritoriul rus poate aduce conflictul la un nou nivel, chiar și discuțiile despre acesta sunt „extrem de periculoase”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov.

"Acest lucru va însemna aducerea conflictului la un nou nivel calitativ, care nu va fi de bun augur din punctul de vedere al securității globale și paneuropene", a declarat Peskov reporterilor, comentând declarațiile politicienilor occidentali cu privire la iminenta aprovizionare cu vehicule blindate moderne către Ucraina, relatează Interfax.

În opinia sa, "însăși discuția despre admisibilitatea aprovizionării Ucrainei cu arme care vor permite lovirea pe teritoriul Rusiei reprezintă un potențial extrem de periculos."

"Deși Ucraina are deja arme cu care lovește în mod constant zilnic pe teritoriul rusesc, mă refer la noile noastre regiuni", a spus Peskov.

El a adăugat că reacția ambasadorului Rusiei în Statele Unite, Anatoli Antonov, la astfel de informații reflectă poziția Rusiei în această privință.

Anterior, presa a relatat că, potrivit lui Antonov, trupele ruse sunt gata să distrugă orice arme pe care americanii și aliații lor le vor pune Ucrainei și, de asemenea, nu vor lăsa atacurile fără răspuns pe teritoriul lor.

Administrația președintelui SUA, Joe Biden, consideră că militarii ucraineni ar trebui să aibă posibilitatea de a lovi teritoriul Crimeii, pentru a-şi asigura o poziție mai bună în negocierile viitoare, a anunţat, miercuri, publicaţia "The New York Times" citând surse. Aceasta subliniază că, încă de la începutul operațiunii militare speciale ruse, autoritățile americane au adoptat o "poziţie dură '...', refuzând să ofere Kievului arme pentru lovituri asupra peninsulei Crimeea".

"Acum, însă, această poziție începe să se înmoaie" - scrie publicația. Potrivit surselor sale, administrația Biden, în urma discuțiilor cu oficialii ucraineni, "începe să creadă că Kievul ar avea nevoie" de mijloace cu care să lovească Crimeea, "chiar dacă un astfel de pas va crește riscul escaladării". Această problemă, conform informaţiilor "The New York Times", a fost ridicată recent la întâlnirile de la Casa Albă. "Înmuierea poziției vine în momentul în care administrația Biden realizează că, dacă armata ucraineană va putea demonstra Rusiei o posibilă vulnerabilitate a controlului său asupra Crimeei, aceasta va întări poziția Kievului în orice negocieri viitoare" - subliniază publicaţia. În plus, în opinia surselor sale din rândul oficialilor și experților americani, "temerile că Kremlinul va riposta cu arme nucleare tactice au scăzut". Totodată, subliniază publicația, administrația Biden nu consideră posibilă trecerea Crimeii sub controlul autorităților ucrainene în urma ocupării peninsulei pe cale militară.