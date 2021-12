Kylian Mbappe a reuşit o dublă pentru PSG în Cupa Franţei

Internaţionalul francez Kylian Mbappe a reuşit o dublă pentru Paris Saint-Germain în partida câştigată de echipa sa, cu scorul de 3-0, în faţa amatorilor de la Entente Feignies Aulnoye, duminică seara la Valenciennes, în 32-imile de finală ale Cupei Franţei la fotbal.

Fără argentinianul Lionel Messi (menajat), PSG a deschis scorul prin Mbappe, care a transformat un penalty în minutul 16, parizienii dublându-şi apoi avantajul prin argentinianul Mauro Icardi, tot de la punctul cu var (31). Rezultatul final a fost stabilit de Mbappe în repriza secundă (51).Cu această ocazie, fundaşul spaniol Sergio Ramos, fostul căpitan al lui Real Madrid, a disputat al doilea său meci sub culorile lui PSG.Tot duminică, polonezul Arkadiusz Milik a marcat trei goluri pentru Olympique Marseille în partida de pe teren propriu cu formaţia de liga a cincea Cannet Rocheville (scor 4-1).Majoritatea cluburilor de primă ligă au reuşit să treacă cu bine de această fază a competiţiei, cu excepţia formaţiilor FC Metz şi Angers, care au fost eliminate de echipele de amatori.Rezultate:JoiValenciennes (D2) - (+) Strasbourg (D1) 0-1SâmbătăHauts Lyonnais (D5) - (+) SC Bastia (D2) 1-3Troyes (D1) - (+) Nancy (D2) 2-4 la loviturile de departajare (1-1 după prelungiri)Sarre-Union (D5) - (+) Versailles 78 (D4) 0-1(+) Toulouse (D2) - Nîmes (D2) 4-1AS Panazol (D7) - (+) Vitré (D4) 3-4, la loviturile de departajare (1-1 după prelungiri)(+) Jura Sud (D4) - Saint-Denis FC (D5) 5-2(+) Creteil (D3) - Vénissieux FC (D6) 3-0Sochaux (D2) - (+) Nantes (D1) 4-5, la loviturile de departajare (0-0 după prelungiri)JSCBA Nimes (D7) - (+) Clermont (D1) 0-4Guingamp (D2) - (+) Amiens (D2) 2-3(+) AS Cannes (D5) - Dijon (D2) 3-2, la loviturile de departajare (1-1 după prelungiri)(+) Thaon (D5) - Beauvais (D4) 4-2, la loviturile de departajare (3-3 după prelungiri)(+) Lille (D1) - Auxerre (D2) 3-1(+) Quevilly-Rouen (D2) - Laval (D3) 4-2, la loviturile de departajare (1-1 după prelungiri)(+) Rennes (D1) - Lorient (D1) 1-0DumincăSporting Club de Lyon (D3) - (+) AS Saint-Etienne (D1) 0-1(+) Marseille (D1) - Cannet (D5) 4-1Red Star (D3) - (+) AS Monaco (D1) 0-2(+) Bergerac (D4) - Metz (D1) 5-4, la loviturile de departajare (0-0 după prelungiri)Stade Poitevin (D5) - (+) Lens (L1) 0-1Andrezieux-Boutheon (D4) - (+) Montpellier (D1) 0-1Reims Sainte-Anne (D6) - (+) Reims (D1) 0-1(+) ESA Linas-Montlhery (D5) - Angers (D1) 2-0Wasquehal (D5) - (+) Vannes (D4) 0-4Cholet (D3) - (+) Nice (D1) 0-1Montauban (D7) - (+) La Roche VF (D5) 1-2(+) Chauvigny (D5) - C' Chartres Football (D4) 2-1Dinan Lehon (D5) - (+) Brest (D1) 12-13, la loviturile de departajare (0-0 după prelungiri)(+) Bordeaux (D1) - Jumeaux de Mzouazia (D6) 10-0Feignies (D5) - (+) PSG (D1) 0-3